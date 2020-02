Acoperit la chip si cu privirea in pamant - asa a iesit de la audieri individul cu apucaturi bolnave. A recunoscut ca a vrut s-o abuzeze sexual pe o copila de numai 10 ani, dar a pus scena macabra pe seama alcoolului.



„Am fost băut, îmi asum greșeala, nu o să mă mai ating de ea nici la 100 de metri distanță”, spune individul. El ar fi apucat s-o atinga in zonele intime, in timp ce copila era intr-o vizita, cu mama ei. A profitat de faptul ca micuta era in alta camera si atunci a trecut la fapte.



Dupa scenele care au facut-o pe micuta sa incremeneasca, barbatul in varsta de 30 de ani si-a continuat fantezia bolnava. I-a scris fetitei pe o retea de socializare, unde i-a propus sa intretina relatii sexuale. In timpul conversatiei, mama minorei a intervenit si i-a facut jocul pedofilului cu ganduri bolnavicioase.



Mama: Am luat eu telefonul și am purtat o discuție cu el.

Reporter: Ce i-a scris efectiv?

Fetiță de 10 ani, la un pas să fie violată de un pedofil

Mama: Îi propunea lucruri indecente.

Individul a fost retinut astazi de politisti, si urmeaza sa fie dus la instanta cu propunere de arestare preventiva.

Intre timp, in Parlament a fost propusa o lege prin care sa se majoreze pedepsele pentru pedofili si violatori. Initiatoarea acestui proiect isi doreste ca acesti agresori periculosi sa primeasca pedepse mult mai aspre.



Legea trebuie votata in Parlament, iar daca va trece, va ajunge pe masa Presedintelui Iohannis, pentru promulgare.