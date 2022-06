Un pescar român a făcut valuri pe internet după o captură bizară: "Ce nație de pește e acesta?" Descoperirea este uluitoare: "Acum 50 de ani nu se prindeau decât pe litoral"

In articol:

Un pescar a avut parte de o surpriză în toată regula atunci când a scos firul undiței din apă, căci nici nu-și imagina o asemenea captură neașteptată! După ce a inspectat peștele mai atent s-a decis să ceară ajutorul altor pescari pentru a identifica specia care i-a mușcat momeala.

Peștele care a împărțit internetul în două! Ce a prins, de fapt, pescarul?

Misterul a fost în cele din urmă deslușit, însă unele teorii ale internauților întreg orice imaginație!

Pentru că nu avea habar despre captura sa, internautul a cerut ajutorul pe un grup de pe rețelele de socializare dedicat pescarilor și a avut parte de mai multe răspunsuri decât se aștepta, căci postarea sa s strâns aproape o mie de comentarii, iar fiecare pescar a venit cu propria sa teorie:

„O specie de pește f. f. invaziva! Acum circa 50 de ani, nu se prindeau decit pe litoral! Acum, de cind s-a dat în funcție canalul, au pătruns pe Dunăre în sus, pina la baraj și pe toate varsarile de riuri, bălți de revărsare a Dunării și de aici, pe toate păsările de baltă s-au răspândit, pina în apele de munte! Sint o pagubă și un pericol iminent, pentru fauna piscicola din România! Tot așa și cu acel Somn African!/ Asta este guvide toată ziua, au fost și înca sunt aduși din porturile Marii Negre pe Dunăre prin balastul de la barje, au o capacitate extraordinara de a se adapta, drept urmare și dimensiunea. În mod normal în Marea Neaga ading între 10 și 20 cm dar pe Dunăre nu cresc mai mult de 10 12 cm. Cum zicea un coleg mai sus, dacă pui și un muc în cârlig tot trage/ Dupa cum íl vad eu este o Moaca daca a fost prins pe un ráu de munte,un peste foarte sensibil la poluate la devierea cursurilor ale ráului ín zona unde sunt eu ín urma cu vreo 30-35 ani erau multi acum cred ca nu mai sunt pentru ca de vreo 10 ani nu am mai vazut./ Guvidul sau strunghiul este un peste de apă sărată care s-a adaptat la cea dulce și este specie invazivă care se hrănește cu icrele și puietul celor indigene, per total este foarte bun in tigaie dar dăunător pentru apa in care l-ai prins/ Ucide-l ca ii un monstru și ii pe cale de dispariție”, sunt doar o parte dintre comentarii.

În timp ce unii se îndoiau de gustul său, dar și de cât de comestibil este, de fapt: „Mulți comentați că sunt gustosi cred că mănânc orice mortaciune găsesc în apă/ La cum arată și la vremurile care vor veni cred cu siguranță că va fi bun de consum”, alții au deslușit misterul. Se pare că peștele despre care toți și-au dat cu părerea este guvid, o specie extrem de răspândită în România, din care se pare că ies delicatese alese, spun unii internauți: „ Guvid e! Prinde mai mult și faci o saramură în ciuda circotasilor. Poftă bună/ Guvid foarte bun/ Se coace pe piatră și se servește la scobitoare cu mujdei și un păhărel de țuică!”.

Ei bine, se pare că are câte o poreclă în mai toate zonele în care se găsește: „Guvid și îi spune și Mealca!/ Moacă sau poapă îi zicea în zona unde am crescut eu (râul mare retezat) inca mai sunt dar rari... Din pacate../ Pitecandrop. Avem și la noi așa ceva/ Ghiborț îi zice pe la Bacău dacă nu mă înșel!sânt foarte urâți și prind destul de mult/ Jgovâlc de râu, frumos exemplar”.