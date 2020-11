Un politician face dezvăluiri cutremurătoare despre spitalul din Piatra Neamţ. Sorin Cazan şi-a pierdut socrul în incendiul de la ATI: "Aparatura era foarte veche. O infirmieră era singură pe toată secția"

Sorin Cazan [Sursa foto: Facebook]

Tragedia de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ a lăsat în durere şi neputinţă multe familii ale victimelor decedate în incendiu. Rudele îndoliate cer să se facă dreptate. Sorin Cazacu, om politic, este unul dintre cei care şi-au pierdut o rudă în incendiu. Acesta a povestit pentru gandul.ro cum a fost externat din spitalul cu pricina cu câteva ore înainte ca incendiul să izbucnească în secţia ATI. Însă din nefericire, socrul acestuia nu a avut aceeaşi soartă, bărbatul a pierit în incendiul care a îndoliat zeci de familii.

Incendiu spital Neamt[Sursa foto: explozivTV Neamt]

Preşedintele PMP Roman, Sorin Cazan, şi-a pierdut socrul în incendiul de la secţia ATI din Piatra Neamţ. Norocul a făcut ca politicianul să fie externat cu patru ore înainte ca incendiul să izbucnească. Sorin Cazan a stat 11 zile în spital fiind infectat cu coronavirus.

Am fost testat negativ și am plecat acasă cu o mașină personală. Socrul meu era internat la etajul 3 la ATI, într-o rezervă de două persoane. Era sub două aparate de oxigen pentru că nu avea oxigenerea bună. Însă primea tratament corespunzător și mergea spre vindecare. Avea 80 de ani, însă era ca de 50. Avea grijă de curte, grădină. La ora șase dimineața era în grădină. Era un om foarte muncitor și puternic”, mărturisește Sorin Cazan pentru gandul.ro

Sorin Cazan povesteşte despre cât de veche era aparatura din spitale, ba chiar şi aparatura folosită pentru EKG.

„Aparatura era veche. Toată aparatura cu care am fost și eu verificat era depășită. Inclusiv EKG-urile.Și asistentele se plângeau că nu merge, se oprește. În spital e nevoie de aparatură nouă. Instalația electrică trebuie verificată. Nu ai voie să stai un minut, 30 de secunde fără curent. Când am fost eu internat, într-una din zile s-a luat curentul. Nu ore, minute, însă nu ai voie să ai pene de curent într-un spital. A fost un semnal că ceva e în neregulă. Trebuia verificată instalația electrică. Tratamentul a fost exemplar, la fel și cadrele medicale. Nu am ce reproșa aici. Sunt oameni nevinovați care au murit. Oameni care aveau familii de care trebuiau să se bucure. A rămas multă suferință în urmă”, spune Sorin Cazan.

Incendiu spital Neamt[Sursa foto: explozivTV Neamt]

”Era o singură infirmieră în secție”

Sorin Cazan povesteşte cum socrul său a fost mutat dintr-o rezervă de două persoane, într-un salon de terapie întensivă în care mai erau alţi opt pacienţi internaţi. Cât timp a fost internat politicianul, nimeni nu a venit să îi schimbe lenjeria de pat, fiind o singură înfirmieră pe toată secţia.

"E incredibil. Nu poți amesteca și femei și bărbați în același salon. Eu nu am fost pe secția ATI. Mâncarea ni se aducea la ușă. Am fost la o rezervă pe secția de ginecologie, fiindcă acolo erau locuri, la etajul 4. Medicul, asistentul veneau de fiecare dată. Însă era o singură infirmieră pe o singură secție. E o muncă infernală și ea trebuie să facă tot. Eu cât timp am stat 11 zile nu mi-a schimbat nimeni cearceaful. E un semn de întrebare. Nu poți ca infirmier să faci totul. Nu ai cum face față", mărturisește Sorin Cazan.

Sâmbătă seară, omul politic a primit un mesaj prin care a fost anunţat că socrul său a decedat.

„Mi-a dat mesaj, însă nu am crezut că este printre victime și e decedat. Vedeam la televizor că explozia este la etajul doi. Și eu știam că nu e internat acolo. Am zis că e o greșeală și că nu a fost identificat cum trebuie. Eu știam că era internat la trei. Nu l-am recuperat nici acum pentru că se identifică foarte greu. El ar putea fi identificat mai ușor pentru că a avut o operație la inimă și avea un aparat. În România suntem acoperați de protocoale, hârtii și apoi ne acoperă cu pământ. Duci pe cineva la spital să se vindece și îl găsești mort. Au murit nevinovați. Socrul meu era un om care trebuia să trăiască”, mărturisește Sorin Cazan.

