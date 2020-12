Un polițist care consumase băuturi alcoolice s-a urcat la volan și a provocat un accident. Omul legii l-a amenințat pe colegul său de la Rutieră: „Dacă scrii ceva rău, te împușc”

Un polițist beat din Vaslui a provocat un accident și și-a amenințat colegul de la Poliția Rutieră.

In articol:

Un polițist din Vaslui s-a urcat la volan după ce a consumat băuturi alcoolice și a provocat un accident. Totodată, se pare că și-ar fi amenințat și colegul de la Poliția Rutieră, potrivit vremeanoua.ro.

Polițistului i s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă , conducere sub influența băuturilor alcoolice și ultraj.

Accident politist beat[Sursa foto: vremeanoua.ro]

Citeste si: William vs. Harry. Care prinț câștigă bătălia regală?! Faptele vorbesc de la sine - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Un polițist beat s-a urcat la volan

Accidentul a avut loc în cursul zilei de ieri. Polițistul beat este șef de post într-o comună din Vaslui. Omul legii l-ar fi amenințat pe agentul de la Rutieră în timp ce completa procesul verbal:„Dacă scrii ceva rău de mine, te împușc”.

Polițistul care a provocat accidentul se afla în timpul liber, iar în momentul producerii accidentului, ar fi avut o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat .

Citeste si:O femeie a intrat cu autoturismul în sediul unei primării din Iași. Șoferița a „parcat” mașina într-una din încăperi

Accident politist beat[Sursa foto: vremeanoua.ro]

Citeste si:Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Bogdan Stanoevici, infectat cu coronavirus: ”Plămânii au fost afectați aproape integral”

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a declarat că în acest caz a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și ultraj.

„Duminică, la ora 13.46 am fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN24A, în zona sensului giratoriu de la Crasna. Față de situația constatată s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, șoferul suferind o vătămare la un membru superior, și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată au fost înaintate documentele pentru a se face cercetări și pentru ultraj. În acest caz au fost dispuse și efectuări de verificări interne, având în vedere calitatea lui de polițist, pentru a se vedea dacă au fost abateri de la statutul polițistului” , a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.