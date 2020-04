Un preot din Argeș și-a pus mașina la vânzare, acum câteva zile. “Supărat pe ordonanțele militare care i-au luat practic mălaiul și i-au golit biserica de dreptcredincioși, parohul de la Parohia Cocu Deal și-a pus mașina, un Audi Q7, la vânzare pe OLX. Și dacă punea doar acolo anunțul nu era bai, dar l-a mai postat și pe pagina de Facebook a bisericii pe care o păstorește în comuna argeșeană Cocu. Apoi, realizând probabil că a greșit, popa Mateescu și-a șters postarea”, a dezvăluit jurnaluldearges.ro. (vezi ce prăpăd a făcut coronavirusul în biserici)

„Nu îndeajuns de repede, însă, dovadă că o oiță din turmă a observat tărășenia și, după ce s-a mirat, preț de câteva minute, cât de mult a prosperat părințelul, a copiat postarea. Beneficiar al unui spirit întreprinzător care dă bine la unii dintre șefii săi ierarhici (pământeni, nu cei din ceruri), Marin Mateescu se descurcă bine, financiar vorbind, și din vânzarea de mașini, dar și din pelerinajele religioase, două afaceri înfloritoare și nefiscalizate. Dovada, ultima sa vacanță exotică din Dubai, de la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când s-a pozat cu cămila în deșertul Al Awir.”, a mai relatat sursa citată.

Un preot din Argeș și-a pus mașina la vânzare: "11.500 euro, negociabil"

„Autoturism de teren Audi Q7 2008, 11.500 euro negociabil. 3.0 V8 Diesel 230 cai putere;Cutie automata; Tractiune integrala; Unic proprietar pe carte. Km reali :268000,ce se pot verifica. Masina este achizitionata la 0 km din Germania. Masina are istoric complet de service la Audi.”, se arată în anunțul postat de preotul Mateescu.

“DOTARI EXTRA MONTATE PE MASINA: Chit tuning (grila masca + extensii aripi + eleron pavilion) - IB HER DESIGN. Distantiere roti - EIBACH. Bullbar (fata+spate) + praguri laterale - INOX ITALIA. Alarma VIPER (pornire motor din telecomanda+senzor de perimetru+inchidere si deschidere geamuri+atentionare usa ramasa deschisa) . Tipsuri inox BORLA. Anvelope de iarna Toyo. Anvelope Pireli Scorpion (rulaj 13675 km) Jante / 20 ( BROCK). Geamuri heliomate de fabrica. Nu accept schimburi; Pret negociabil in limita bunului simt; Masina se poate verifica in orice service autorizat; Nu are nici o eroare la bord,functioneaza fara repros!”, sunt alte informații despre mașina scoasă la vânzare.