Ioana Popescu este cunoscută pentru multe dar nu și pentru că scrie romane. În urmă cu doar câteva luni, cea care făcea furori pe toate posturile TV vorbind despre relațiile ei cu "Firicel" – actorul Cuzin Toma sau cu Adi Mutu, s-a pus pe scris. Nu ar fi la prima ei experiență de acest fel. În 2006 a scris primul ei roman, "Fetele lui Jimmy", considerat de critici literari celebri, precum Ioan Grosan sau Ioan Silviu Boerescu, drept un roman foarte bun. Abia însă în 2020, Popeasca, cum e ea poreclită de toată țară, a publicat a doua sa carte. Care este ”Fata cu ochii de chihlimbar”, și este un roman tip frescă socială care ilustrează viața rurală cât și a capitalei dintre anii 1900 și până în anul pandemiei, 2020.

Ioana Popescu: ”Bunica mi-a povestit de Regele Mihai”

"Bunica m-a rugat încă de acum mai mulți ani, când simțea că nu mai are mult de trăit să scriu eu romanul ei. Ea mereu și-a dorit să își scrie biografia, având în vedere că ea chiar a văzut foarte multe, a trecut printr-un război, o foamete, un cutemur, o revoluție și așa mai departe. Și în plus în familia noastră s-au petrecut o grămadă de grozăvii. Dar mereu buni a amânat acest lucru până când nu a mai putut deloc a scrie.

Bunica Ioanei Popescu, eroina din cartea jurnalistei

Încă de eram mică îmi tot povestea istorii din familia mea iar eu o rugăm să îmi arte din documentele și pozele familiei mai amănunțit cine ce și cum. Am păstrat aceste amintiri cu drag. În 2014, bunica m-a rugat pe patul de moarte la Spitalul Bagdasar să scriu eu istoria familiei. N-am ascultat o imediat. Am fost în șoc câțiva ani de atunci pentru că imediat după ea a murit și bunicul, apoi fratele lui care locuia în vila familiei, apoi tata care se afla in SUA. Abia după toate aceste drame, plus altele mai mondene din viață mea – precum povestea cu Firicel -, am simțit nevoia să mă regăsesc în amintirile familiei. Și am început să scriu acest român în 2017 când locuiam încă în Frankfurt. Acum, prin pandemie, l-am terminat! A ajutat si pandemia la ceva...

Trebuie spus că această carte îi poate ajuta pe copiii care au mici probleme în a învață la istorie pentru că sintetizează romantat și pe placul oricui evenimente istorice și sociale dintre 1920 – 2020 din România. ”Fata cu ochii de chihlimbar" este bunica mea, într-adevăr, căci ea avea ochii căprui aurii ca și chihlimbarul. Da, într-adevăr bunica mi-a povestit de mai multe ori despre regele Mihai, pe care îl vedea destul de des în tinerețe, pentru că pe atunci, prin 1945, 1946, 1947, bunica se mutase de la Odobești, în București și învața în centru. Dar nu am specificat în carte exact cum că principele Edmond din ”Fata cu ochii de chihlimbar” era în realitate Regele Mihai. Dar pot să spun că bunica mi-a povestit că s-au cunoscut când erau foarte tineri, în centru... Mai departe puteți interpreta citind romanul meu”, a povestit Ioana Popescu pentru WOWbiz.ro.

TÂNĂRUL PRINCIPE Capitolul 12

”Tânărul Principe era chipeş, blond, avea ochii albaştri şi cobora mereu dintr-o maşină scumpă sau de pe o motocicletă fiţoasă. Avea câteodată pe lângă el un imens labrador negru, absolut perfect, care îşi adora stăpânul. În acea zi de mai, când ea ieşea de pe porţile liceului Carmen Silva, el fuma o ţigară de foi călare pe motorul lui. Cu toate că era îmbrăcat în haine civile, toate fetele care ieşeau de la ore îl recunoscură şi îi zâmbeau şăgalnic, apoi şopteau râzând câte ceva la urechile colegelor. Sanja căscase ochii ei mari şi căprui la vederea lui. Nu îşi dădea seama cât era ea de frumoasă. Radia de tinereţe şi frumuseţe cu obrajii ei catifelaţi ca de piersică pârguită şi cu părul strângând toate razele soarelui.

Regele MIhai, în tinerețe

La un moment dat s-a simţit privită de unul dintre cei mai puternici oameni din România. Ca în transă, îşi băgase mâna în traista maronie în care îşi ţinea rechizitele şi scoase de acolo un măr din raţia primită de la Odobeşti. Privirile li s-au intersectat. Ea a muşcat încet din mărul roşu şi ochii ei calzi îi sclipiră atât de puternic în lumina acelei după-amiezi, încât parcă toată circulaţia de pe Calea Victoriei s-a oprit ca să îi facă loc acelei codane zvelte, îmbrăcate în şcolăriţă, cu privirea ca de chihlimbar. Principele se oprise din fumat şi o privea fix numai pe ea, ignorând celelalte fete ale şcolii Carmen Silva, care erau mult mai dichisite decât Sanja. Blonde înalte, brunete pasionale, roşcate pistruiate cu sâni obraznici, toate mijeau ochii ori trimiteau Principelui bezele, dar nu înţelegeau de ce frumosul Edmond nu se uită la şi la ele, ci priveşte doar la ţărăncuţa aia.

- Hei, domnişoară! o aborda Principele, când fata trecuse la câţiva paşi de el, mestecându-şi mărul şi prefăcându-se că se uită în altă parte.

- Bonjour… Tânăra moldoveancă înghiţi repede bucăţica de măr pe care o avea în gură, apoi privi spre monstrul negru pe care se găsea bărbatul din visurile ei de copilă. Şi ce poate să mi se întâmple?! Dacă mor, ce dacă?! Măcar mor lângă Principele României!

Cartea Ioanei Popescu a fost lansată online

- Bine, urc…!

- Pune-ţi asta - spuse bărbatul zâmbind, dându-i o cască neagră din metal. Deci, hai să mergem să îţi cunosc familia! Pe cai! Bărbatul de vreo 20 de ani îşi puse casca pe ochi, porni motorul şi apoi acceleră. Toate fetele de la Liceul Carmen Silva au întors uluite capetele după noul şi ciudatul cuplu: Principele accesorizat perfect şi o tânără micuţă, cu două cozi mari, îmbrăcată în cenuşiu şi cu pantofii rupţi în tălpi. Da, era chiar o imagine de neuitat.

Prin anii 1948-1949, la ceva timp după cei toţi curtezanii ei dispăruseră sau muriseră, Sanja a decis să se mărite. Cireaşa de pe tort a fost atunci când fata a aflat că, prin iunie, Principele s-a căsătorit cu o prinţesă şi că apoi cei doi au plecat din ţară. A plâns pe ascuns în fiecare noapte."

