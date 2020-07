Un simplu sărut de Revelion i-a declanașt o boală incurabilă!

Aimee așteaptă un copil cu bucătarul Ryan McQueen, 35 de ani. Artista de 34 de ani din Ashford, Kent, a postat un mesaj incedibil pe Instagram, unde a ales să-și spună povestea. Femeia a avut parte de un sărut, în noapte de Revelion, cu un bărbat ce suferea de amigdalită. După puțin timp, psoriazisul i s-a declanșat, iar medicii au anunțat-o că toate acestea s-au datorat bărbatului cu amigdalită.

Îngrozită, Aimee nu avea puterea să le spună familiei sau apropiaților, astfel că a decis să posteze prima poză și un mesaj ce explică boala cu care se luptă acum:

„Am dezvoltat pentru prima dată psoriazis ușor la vârsta de 14 ani. Au fost câteva petice pe care le-am ascuns ușor sub haine. Nu m-am îngrijorat prea mult până în 2018, când am avut un șoc sever.”

Incredibil, a fost declanșat de un sărut de Revelion cu cineva care, necunoscut pentru mine, avea amigdalită.

Am prins virusul, dar am dezvoltat și plasturi de piele uscată pe frunte, pe obraji și pe piept. În curând, peticile aveau dimensiunile de 2 cm cubi, și pe toate brațele, coapsele și spatele.

Un doctor m-a diagnosticat psoriazis cu guta și a spus că amigdalita a declanșat-o.

Am fost devastat să mi se spună că nu există nici un leac și îngrozit că ar arăta așa pentru totdeauna. Fața mea era complet diferită de cea pe care o cunoscusem toată viața mea.

M-am mutat înapoi cu mama și nu am vrut să ies, să văd prieteni sau să mă uit în oglindă.

Nu m-am putut mișca să le spun prietenilor și familiei, așa că am decis să le explic pe Instagram. Cumva postarea a fost împărtășită, iar reacția străinilor a fost incredibilă.

În public, oamenii mi-au arătat fața și mi-au spus„ urgh ”, dar online am avut un răspuns atât de pozitiv.

Oamenii cu psoriazis spun că le-am dat încredere, dar spun același lucru și față de ei. Este un ciclu pozitiv și ne ajutăm reciproc.”