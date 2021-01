Un șofer teribilist a fost amendat cu 12.500 de euro, după ce a șicanat în trafic un șofer român de TIR

ian 31, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Un șofer român de TIR a povestit cum un bărbat care conducea un autoturism mic l-a șicanat în trafic, iar urmările ar fi putut fi fatale. Șoferul mașinii a încercat ulterior să-i mintă pe polițiști acuzându-l pe român că a încercat chiar să-l omoare. Ceea

Șicane periculoase pe un pod din Goteborg între un TIR și un autoturism

ce nu știa acesta era că atât TIR-ul, cât și podul aveau camere de supraveghere. Acesta a rămas fără persmisul de conducere și are de plătit o amendă usturătoare!

Șoferul TIR-ului a povestit, printr-o postare, pățania prin care a trecut în timp ce travesra un pod din Suedia. Șoferul unui autoturism mic a început să-l șicaneze pe român, ba chiar putem spune că a încercat să se sinucidă. Se pare că bătbatul din mașina mică s-a dus în fața TIR-ului și a frânat brusc. Șoferul român a a reușit în ultimul moment să ocolească tragedia. Putea avea loc un accident rutier extrem de grav.

Imagini filmate de la bordul TIR-ului. [Sursa foto: Captură ]

„Urma o porțiune de drum în lucru, iar în poziția în care mă aflăm, îmi era imposibil să observ din timp mașinile ce veneau din dreapta mea, drumul era în V, unghiurile moarte, vedeam mașinile doar în momentul în care ma depășeau, în oglinzi văd doar ce e paralel cu camionul!

Mă bazam doar pe intuiția și înțelegerea celor care veneau că or să mă lase să intru, dar ce a urmat se poate vedea în videoclip, mai bine zis doar o parte. După ce o trecut de mine cel cu Volvo-ul, ce și-o zis, stai că îți arăt eu ție, și mi-o frânat în față, am reușit cu greu să opresc la timp, am auzit cum marfa din container s-a 'rearanjat'.

Ok, no problem, mi-am zis în sinea mea, l-am sunat pe șef, știa că am camera de bord, i-am explicat pe scurt cele întâmplate, iar ce a urmat, redau doar din memorie din ce mi-o spus șeful, eu nefind de față", a scris şoferul român de TIR într-o postare pe trafictube.ro.

Șoferul autoturismului a încercat să-i fenteze pe polițiști

Ambii şoferi au fost chemați să depună mărturie la poliție. Șeferul autoturismului a inventat o poveste prin care îl scotea vinovat pe șoferul TIR -ului, însă ce nu știa el era că tot incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere amplasate pe pod.

Polișiștii rutieri i-au dat o amendă de 127 de mii de coroane, adică echivalentul a circa 12.500 de euro, pentru fapta sa.

" - Şoferul a fost chemat la poliție la fel și șeful meu;

- De ce a tras peste mine camionagiul, o vrut să mă omoare sigur, bla bla bla, zicea șoferul Volvo-ului;

- Dar șoferul camionului nu a tras spre d-voastră niciun moment, a semnalizat din timp, iar d-voastră ați avut viteză până în momentul când ați ajuns în dreptul camionului unde ați încetinit brusc, i-a spus polițistul (eu n-aveam cum să văd asta);

- Când polițistul i-a arătat filmarea de pe camerele montate pe pod, eu habar nu aveam de ele, plus filmarea mea, respectivul o rămas mut;

- Urmarea, permisul suspendat pe trei luni de zile plus o amendă de 'doar' 127.000 de coroane suedeze (vreo 12.500 de euro)!", a mai povestit şoferul român.