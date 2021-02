Un tânăr român s-a stins din viață după multe zile de chin. Familia cere ajutor să-i aducă trupul neînsuflețit acasă

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Un tânăr român și-a găsit sfârșitul în Italia, în urma unui accident rutier. Bărbatul s-a stins pe patul de spital, printre străini, după ce a fost lovit din plin de o mașină. După multe zile de chinuri prin care a trecut, pe un pat de spital din Italia, românul a decedat.

Citeste si: Bărbatul român care și-a ucis soția în Italia, cuprins de regrete: ”Plânge în fiecare zi”

Familia tânărului român este disperată și are nevoie urgentă de ajutor. Rudele bărbatului nu au banii necesari pentru a-i aduce trupul neînsuflețit în țară și pentru a-l înmormânta în România. O cunoștință de-a bărbatului a postat un mesaj plin de durere pe rețelele sociale, acolo unde roagă oamenii cu suflet bun să ajute familia decedatului, pentru a-i aduce cadavrul în România.

Citeste si: Tragedie în Marea Britanie! Un bărbat a murit de COVID-19 la câteva săptămâni după ce casa i-a fost făcută scrum de un incendiu

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

Ținând cont că această procedură costă mulți bani, iar familia tânărului mort în Italia nu are suma necesară, se cere ajutorul disperat pe Facebook, acolo unde mulți români plecați și ei în străinătate

Strigăt de ajutor pe rețelele sociale pentru a-l aduce acasă pe tânărul român decedat

sau nu încearcă să ajute cât pot de mult și să doneze bani în contul surorii tânărului, care și-a pierdut viața.

Pe Facebook se cere ajutorul oamenilor, care doresc să doneze pentru românul mort în Italia. O apropiată a familiei românului roagă internauții să-i ajute. Mesajul circulă pe grupurile românilor din străinătate, alături de footgrafii cu tânărul român, aflat pe patul de spital în stare critică.

” Bună grup, avem un decedat care a murit zilele astea, avea 25 de ani băiatul a dat o masina peste el si i-a luat viața, acum familia lui nu are bani din cauza pandemiei cere ajutorul la voi cei care puteti ajuta din puțini vostru. Și 5€ bineveniti, puteti dona putin din puținul vostru pe contul la sora decedatului, câțiva bani s-au strâns, mai sunt nevoie de 2500€ ca sa fie dus in Romania, familia mea cerut ajutorul sa public pe grupu asta, toată baza este in voi, cine poate sa doneze cat de putin este o faptă bună, in comentarii veti gasit contul la sora decedatului ca sa puteti dona. Un multumesc din partea familiei pentru cei care donează si inteleg situația, aveti mila si sper sa reusim sa-l aducem acasa 🙁”, este mesajul care circulă pe grupurile de români, aflați în străinătate.

Românul care și-a pierdut viața în Italia[Sursa foto: Facebook]

Familia cere ajutor să-i aducă trupul neînsuflețit acasă[Sursa foto: Facebook]