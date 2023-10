Un titular al Rapidului, absent pentru trei săptămâni! Dan Șucu, replici acide la adresa unui fost finanțator din Superligă

In articol:

Chiar înaintea partidei cu Poli Iași, Cristiano Bergodi, tehnicianul de pe banca tehnică a Rapidului a anunțat cu părere de rău că nu se va putea baza pe fundașul Iulian Cristea (29 de ani).

Iulian Cristea, accidentat la antrenamente

Fundașul proaspăt transferat de la FCSB în perioada de mercato recent încheiată a suferit o accidentare în timpul unui antrenament.

Jucătorul are probleme destul de grave la picior, iar personalul medical din Giulești a anunțat că fotbalistul va fi indisponibil pentru cel puțin trei săptămâni, pentru a se recupera complet.

Iulian Cristea a îmbrăcat tricoul vicecampioanei României începând cu luna februarie a anului 2019, după ce a fost achiziționat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 150.000 de euro. Fundașul central are bifată în palmaresul personal o Cupă a României cu formație dirijată în prezent de tehnicianul Elias Charalambous.

Cristea are 133 de apariții pentru FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie de 9 ori și să paseze decisiv în alte 4 situații.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a fundașului este de 1 milion de euro.

Dan Șucu, replici acide la adresa unui fost finanțator din Superligă

Acționarul majoritar al celor de la Rapid a afirmat că pentru el, Marian Iancu, nu este o figură importantă, mai bine zis, nu există și că se așteaptă ca pe viitor să mai apară și alte atacuri din partea unor oameni care își urmăresc doar propriile interese.

Și finanțatorul „roș-albaștrilor”, Gigi Becali se află într-un continuu schimb de replici cu Dan Șucu, neezitând nicio clipă să trimită „săgeți” la adresa sa.

„Nu urmăresc ce spune domnul Iancu de la Timișoara. Din punctul meu de vedere, genul acesta de persoană nu este tipul de persoană cu care port o conversație. Nu există. Dacă am o persoană cu credibilitate, care are niște realizări personale, care are conținut, am înțeles.

În breasla în care am activat, noi am avut destul de mult de comunicat. Dintre oamenii de afaceri, noi am avut destul de multă prezența, dar prezența nu a fost pentru publicul larg, noi am avut în breasla noastră o mai mare penetrare.

Dacă vorbim despre breasla sportivă care are o vizibilitate mai mare, după 30 de ani în care am creat una dintre cele mai mari societăți din România, simt că nu mai sunt conceput drept Șucu de la Mobexpert, ci Șucu de la Rapid, deși ceea ce am creat la Mobexpert, este de 30-40 de ori, financiar vorbind, mai mare decât Rapid.

E de așteptat, există oameni care au interese diferite și își apără interesele cu toate mijloacele. Mai puțin în afaceri te întâlnești cu această atitudine ostilă, pe față. Și în afaceri sunt lovituri la glezne, dar mai ascunse”, a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.