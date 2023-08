„Un tratament foarte intens” Lavinia Pîrva, din nou în cabinetul medicului! Soția lui Șetafan Bănică a recurs la o nouă intervenție de înfrumusețare

In articol:

LA cel 38 de ani ai săi, Lavinia Pîrva încearcă pe cât posibil să păcălească trecerea timpului și să apeleze la cele mai inovative proceduri și tratamente. Cu numai o zi în urmă, a ajuns din nou în cabinetul medicului, însă de această dată artista nu și-a mai făcut nicio operație estetică, ci a apelat la unul dintre cele mai noi tratamente pentru față apărute pe piață.

Lavinia Pîrva a ajuns tocmai în Timișoara pentru a-și face tratamentul mult visat, la unul dintre medicii despre care a auzit numai lucruri de bine. Înainte de procedură, artista și-a pus admiratorii la curent cu ceea ce va urma să facă, menționând că de această dată a decis să opteze pentru un tratament de hidratare foarte interesant.

„Dragii mei, mă aflu la Timișoara de câteva zile și am tot auzit eu că aici în că în Timișoara este o persoană care face niște lucruri excepționale și am vrut să-l cunosc. Așadar, am venit astăzi la clinica dânsului să văd ce face. Acum vreau să-mi fac un tratament foarte intens de hidratare, o să vă spun despre ce este vorba. Știți cum e, atunci când îți dorești să cunoști un doctor bun faci tot posibilul, așa că era mare păcat să nu ajuns aici la domnul doctor, despre care știu că face lucruri extrem de interesante pe care nu le găsești chiar peste tot. Vă țin la curent.”, a spus Lavinia Pîrva în mediul online, cu o zi în urmă. Lavinia Pîrva a făcut anunțul chiar din cabinetul medicului! Ce se întâmplă în aceste momente cu partenera lui Ștefan Bănică Jr.?!

Lavinia Pîrva vrea să fie tânără mereu

Recent, Lavinia Pîrva a mai încercat o nouă procedură estetică, însă de această dată corporală. Între responsabilitățile de mămică, artista strecoară cu brio și tratamentele speciale care o ajută să-și mențină silueta trasă prin inel.

„Atunci când vrei să te ocupi de tine și prinzi puțin timp pentru lucrul acesta, e ca și când ai merge la serviciu. Te trezești dimineața, duci copilul la grădiniță și până termină copilul grădinița, eu sunt din procedură în procedură. Am decis lucrul acesta în urmă cu trei săptămâni și rezultatele se văd. Dar ce te faci atunci când nu beneficiezi de acest timp?”, a spus Lavinia Pîrva pe Instagram.



