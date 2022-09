Un turist a rămas cu gura căscată când a văzut cât costă să te plimbi cu telescaunul din Predeal: „M-a șocat prețul”

In articol:

Toată vara, turiștii care au mers la mare au spus că prețurile sunt foarte mari și că nu merită să scoată atât de mulți bani din buzunar pentru serviciile pe care le primesc.

Acum, pentru că vara s-a terminat, o parte dintre români s-au îndreptat spre munte, pentru a se bucura de aerul curat și pentru a admira plaiurile natale.

Prețurile de la munte i-au uimit pe unii turiști care au venit în vizită. [Sursa foto: observatorulph.ro]

Un turist a rămas șocat de prețul unui bilet de telescaun

Este și cazul unui turist care a ajuns în Predeal cu speranța că va avea parte de câteva zile de relaxare. Omul a vrut să ajungă la înălțime, așa că s-a îndreptat spre telescaunul din Predeal.

Bărbatul se aștepta să nu scoată prea mulți bani din buzunar, mai ales că suntem în perioadă de extrasezon.

Iată însă că nu a fost așa.

În momentul în care vânzătoarea l-a înștiințat cât are de achitat, omului i-a căzut cerul în cap și nu a știut ce să facă. Într-un final însă, a acceptat să cumpere biletul pentru că își dorea să admire peisajul și să se bucure de o experiență adevărată, din moment ce a ajuns la munte. Totuși, omul spune că prețul este extrem de mare, lucru pe care se pare că îl știu și angajații care lucrează la baza telescaunului.

„Ajuns la casa de bilete pentru telescaunul de la Predeal am fost surprins să aflu că urcarea+ coborârea mă costă 90 de lei. Chiar m-a șocat prețul și m-a determinat să mă scotocesc bine prin buzunare. Chiar m-am gândit dacă merită „investiția”. Mi-am dat seama că aș putea să merg pe jos, sfat pe care l-am primit inclusiv din partea doamnei care vindea biletele. Totuși, am spus că dacă am ajuns până acolo, să nu mă blochez în preț”, a povestit turistul, potrivit observatorulph.ro.