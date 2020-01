Ana Mihaela Popescu a fost una dintre cele mai reprezentative ”războinice” din sezonul trei de la Exatlon! Tânăra judoka a ajuns între ultimele concurente din echipa sa în competiție, însă vârsta, lipsa de experiență și faptul că nu a mai rezistat presiunii a determinat-o să părăsească competiția din Republica Dominicană

Mihaela Popescu a avut foarte multe performanțe după Exatlon

Întoarsă în țară, sportiva a câștigat toate consursurile interne la care a participat imediat, și nu doar la un stil, ci la mai multe.”A fost cel mai frumos sentiment după întoarcerea din Dominicană, nici nu am cuvinte să spun cum mă simt cu adevărat. Sunt extrem de fericită. Am participat la Campionatul Național de Karate Tradițional, care a avut loc la Iași, în plus, în același timp, a fost și o bătălia pentru Cupa României. La final, am obținut trei medalii de aur, la tineret, un argint la seniori și un de bronz, tot la tineret. Surpriza cea mare a fost că, dincolo de medaliile individuale, în cadrul concursului de Cupă a României, care se desfășoară ăn cadrul aceluiași turneu, noi am ieșit pe locul 1 și la nivel de club, pentru a a doua oară consecutiv”, a mai povestit Mihaela imediat după competiție pentru WOWbiz.ro.

Ana Mihaela Popescu este în lacrimi la un an după Exatlon! ”Dumnezeu sa va odihnească in pace sensei”

După titlurile interne, ”războinica” avea să devină ulterior și campioană europeană și părea că toată lumea este a ei. Din păcate, printre atâtea lucruri bune, în urmă cu puțin tim, sportiva a aflat și o veste care a întristat-o profund.

Astfel că, Ana Mihaela Popescu este în lacrimi la un an după Exatlon . Motivul…unul dintre oamenii care i-au marcat cariera, Paul Pintilie a încetat din viață la 59 de ani, în urma unui infarct făcut la volanul mașini sale, iar pe ea a marcat-o teribil. Drept dovadă, imediat a pus pe adresa de socializare un mesaj.a scris sportiva.