Jador nu se fereste sa verse lacrimi

Mai exact, după ce a devenit mai cunoscut decât putea spera, iar succesul lui Jador, cel puțin în trendingul Youtube nu mai poate fi contestat, reușind chiar să îăi întreacă pe artiști mai vechi decât el, precum Dani Mocanu sau Florin Salam, au apărut maenințările la adresa lui, făcute de un văr de-al lui Emi Pian, liderul asasinat al Duduienilor.

”Vor să îl cheme la o cântare, când se mai liniștesc lucurile și să îl umilească așa cum fac ei cu unii maneliști. Adică să îl pună să cânte în genunchi, să îl filmeze când falsează, să îl facă praf... I-a deranjat că Jador a fost arogant cu favoritul lor, cu Dani Mocanu și cu Florin Salam, și vor să îl umilească... Deja au vorbit interlopii între ei și au stabilit să îl vâneze pe Jador”, ne-au precizat sursele noastre despre felul în care s-a plănuit agresarea lui Jador.Doar că, pentru a fi sigur că nu va păți ceva, jador a decis să părăsească, în mare secret, pentru o perioadă, Bucureștiul. Așa că, de curând, a acceptat oferta de a face parte dintr-un reality-show, alături de Nea Mărin, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Ruby, și a plecat departe de Capitală, tocmai în Maramureș, loc în care petrece câteva zile pentru filmările cu pricina.

Mai mult, parcă decis să nu mai fie niciodată singur, Gjador a acceptat ca pentru o televiziune mai mică să fie eroul unui alt reality-show, asigurându-se, astfel, că nu va fi prins și umilit de periculosul clan interlop.

Jador, amenințat în direct de vărul defunctului Emi Pian

”Fac și eu video ăsta în special pentru... ăsta de Jador. A venit el de la Bacău să fie și el locul 1 în trending pe Youtube că a scos melodiile alea și a început să plângă: ”Aoleu Simina, te-a ... Alex”. Tu un... , ai venit de la Bacău să fii locul 1 în trending... Da, mă, ai dreptate, ai avut locul 1 în trending 2-3 luni cât a vrut Dani Mocanu. Păi ăla e regele hiturilor, ești nebun? Păi cine ești tu mă, că ai cântat pe la tine pe la Bacău când mai murea câinele sau pisica unuia. Tu n-ai un pic de simț de rușine? A venit Dani Mocanu acum și a luat înapoi locul 1. De ce? Pentru că el e numărul 1. Omul, nu că a obosit, s-a plictisit să fie locul 1 și a zis și el cum e să fii locul 2 și 3 și omul s-a supărat acum că te-a văzut că ești pe... și îi era să nu faci vreun infarct, să mori de atâta faimă. Pentru că ăsta e el, Dani Mocanu, omul e Regele! Pe lângă faptul că e al nostru, e fratele meu, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului! Nu ție! Că tu ești un prost, ești nebun?”, a spus George Pian într-un vlog pe Youtube.

Jador, contre cu Florin Salam

Scandalul dintre Jador, manelistul care s-a făcut remarcat la ”Puterea Dragostei” și Florin Salam a luat o amploare fără precedent și, acum câteva luni, primul a decis să îl umilească public pe mai experimentatul cântăreț. ”Melodii d-astea cu tanga, cu prostii, nu prea cânt eu, nu am cum să cânt cu tanga”, a spus Florin Salam, iar Jador a avut grijă să îi amintească ”Regelul manelelor” de unul dintre hiturile pe care le-a scos în trecut: ”Dacă vrei un pornostar, sună-l pe Florin Salam.

Jador are un succes nebun in lumea manelelor

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decaă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube.