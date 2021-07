Unde a dus-o Florin Ristei pe iubita lui, Naomi, la prima întâlnire? Artistul este un romantic incurabil

Florin Ristei și Naomi Hedman [Sursa foto: Instagram] 16:06, iul 11, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artistul are o relație de ceva vreme cu Naomi Hedman, pe care a cunoscut-o la preselecțiile unui cunoscut concurs muzical.

Cei doi au fost discreți până acum în ceea ce privește viața privată, însă juratul a dezvăluit, recent, unde s-a întâlnit prima oară cu partenera sa.

Unde a dus-o Ristei pe Naomi la prima întâlnire?

Cântărețul nu a oferit foarte multe detalii despre relația cu frumoasa mulatră, însă și-a dorit să povestească cum a decurs totul prima oară când s-a văzut cu Naomi și în ce loc a dus-o pe femeia iubită.

Juratul nu a ales un loc deloc extravagant, ci dimpotrivă, s-a întâlnit cu actuala parteneră la Piața Unirii, unde sunt celebrele fântâni arteziene: "Îmi amintesc, era data de 3 octombrie, la Unirii, la fântâni. Era foarte cald.", a spus Ristei în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Florin Ristei și iubita lui, Naomi[Sursa foto: Instagram]

Florin Ristei a fost atras la început de formele de invidiat ale cântăreței

Artistul a pus ochii încă de la preselecții pe Naomi, fiind de-a dreptul fascinat de frumusețea ei.

Mai târziu, însă, după ce a început să o cunoască, Florin Ristei s-a îndrăgostit de personalitatea ei, dar și de energia pe care o emana de fiecare dată când erau împreună: "Energia senzațională pe care o are, pe care o avem împreună, setul de principii și de valori, mintea deschisă și pozitivă, faptul că înțelege și simte muzica și orice are legătură cu arta și că putem vorbi absolut orice. Și, bineînțeles, că e frumoasă!", a povestit juratul, într-un interviu acordat pentru "libertateapentrufemei.ro".

Deși relația celor doi este din ce în ce mai sudată, pare că prezentatorul nu se grăbește să îi pună inelul pe deget iubitei sale, ci lasă lucrurile să vină de la sine: "Nu (am dat niciun inel n.r.)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat.", a mai declarat artistul, amuzat, în emisiunea pe care o moderează.