Unde a plecat Alina Sorescu, în plin divorț? Și-a luat și fetițele cu ea: "Sunt foarte fericite"

Alina Sorescu a decis să lase deoparte problemele legate de divorț și să petreacă câteva zile departe de agitația urbană, numai cu fetițele ei. Artista a dezvăluit că ea și micuțele au plecat într-o scurtă vacanță la munte, pentru a-și reîncărca bateriile.

Alina Sorescu: "Fetițele sunt foarte fericite că suntem în vacanță"

Alina Sorescu a vrut să profite la maxim de timpul liber și a ținut să le facă o surpriză fetițelor ei. Artista, care încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de micuțe în această perioadă dificilă, a considerat că este momentul perfect pentru o vacanță în trei, așa că a plecat cu cele mici într-o scurtă escapadă la munte: "Sunt într-o zonă superbă, nu degeaba îi spune Toscana de România, pentru că este o zonă aflată în zona Valea Călugărească, Dealu Mare, o zonă viticolă cunoscută, și este un complex super, după cum vedeți, un lac foarte frumos în spatele meu, sunt niște căsuțe în care ne-am cazat, exact ca din povești, colorate.

Fetițele sunt foarte fericite că avem un astfel de loc, se bucură de piscină, ne jucăm, sunt fericite că suntem în vacanță, ca toți copiii. Stăm câteva zile, în vara asta am decis să plecăm de mai multe ori, mai multe plimbări mai scurte. E bine că sunt și eu în vacanță, trupa mea e în vacanță, și e un lucru minunat că îmi pot sincroniza vacanțele cu fetițele mele și ne putem distra împreună. Vreau să-mi încarc și eu bateriile, pentru că din septembrie mă așteaptă o perioadă destul de încărcată.", a declarat Alina Sorescu, în cadrul unei emisiuni TV.

"Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam!"

Despărțirea de Alexandru Ciucu a afectat-o destul de mult pe Alina Sorescu. Artista a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să se obișnuiască cu situația divorțului, însă în timp a învățat să fie puternică, pentru fetițele ei: "Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere, ceea ce simt eu că e bine.

Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta. Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț. Mai vedem.", a declarat Alina Sorescu, pentru un post TV.