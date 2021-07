Unde va munci și cu ce se va ocupa Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare. Fostul lider PSD, decis să spună adevărul: "Nu m-a trădat nimeni, m-au vândut!"

Unde va munci și cu ce se va ocupa Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare [Sursa foto: Captură antena 3] 17:02, iul 15, 2021 Autor: Ioana Stan

Liviu Dragnea a ieșit din închisoare după ce a ispășit mai mult de jumătate din pedeapsa de trei ani și șase luni primită în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea, mâhnit și slăbit după ce a stat doi ani și două luni în închisoare

Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare după doi ani și două luni[Sursa foto: Captură antena 3]

Liviu Dragnea a ieșit pe porțile Penitenciarului Rahova deschis la dialog cu jurnaliștii. El nu s-a ferit de presă, a stat și a răspuns întrebărilor venite din partea reporterilor și a făcut declarații extrem de interesante.

Fostul lider PSD a declarat că a trăit o perioadă grea în spatele gratiilor.

"A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populație a înțeles de ce am ajuns aici.

Când am plecat România era o țară prosperă, o țară în care exista viitor. Astăzi este o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent ca la instanță să-mi recunosc vinovăția și nu am acceptat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni.", a spus Liviu Dragnea imediat ce a ieșit din penitenciar.

Fostul lider PSD a slăbit și spune că va face investigații pentru că sănătatea sa a avut de suferitt în închisoare.

"Numai Dumnezeu putea să mă ajute să ies întreg. Vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara, sper să găsesc soluții.", a mai spus Dragnea.

Unde va munci Liviu Dragnea, după ce a ieșit din închisoare

Liviu Dragnea, declarații la ieșirea din închisoare[Sursa foto: Captură antena 3]

Deși mai are două dosare pe rol, Liviu Dragnea se bucură de libertate după doi ani și două luni petrecuți în închisoare. De acum se va concentra pe lucrurile importante: sănătate, copii și iubită. Cât despre ocupația pe care o va avea acum, după ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a declarat că va munci la firma fiului său.

„Vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara, sper să găsesc soluții. Voi munci la firma fiului meu. O să tot vorbesc de astăzi înainte. În politică voi intra dacă găsesc răspunsurile la două întrebări: dacă mai am cu cine și pentru ce.", a mai adăugat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea și-a încheiat primele declarații din libertate spunând că nu consideră că a fost trădat, ci vândut și va oferi mai multe declarații zilele următoare.