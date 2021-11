In articol:

UNTOLD 2022. Vezi când va avea loc o nouă ediție a festivalului, dar și care este prețul unui abonament la cel mai mare festival desfășurat în țara noastră.

Când are loc festivalul UNTOLD 2022?

Organizatorii UNTOLD au anunțat data oficială la care va avea loc o nouă ediție a festivalului din Cluj Napoca. Se pare că anul viitor, marele festival de muzică va avea loc în perioada 4- 7 august 2022.

Sute de fani ai muzicii vor putea să se bucure la UNTOLD 2022, timp de patru zile și patru nopți, de artiștii lor preferați, dar și de ​live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele, potrivit anunțului făcut de organizatori.

SAGA Festival 2022. Vezi când va avea loc o nouă ediție a festivalului de muzică tehno

UNTOLD 2022. Cât costă un abonament?

Abonamentele la UNTOLD 2022 vor fi puse în vânzare joi, 18 noiembrie 2021. Pentru achiziționarea unui abonament, fanii festivalului trebuie să se înregistreze pe site-ul oficial al organizatorului.

Abonament General Access Basic- 129 euro+ taxe

Abonament General Access Risk Free- 139 euro+ taxe

Abonament VIP- 340 euro+ taxe

Cei care dețin deja abonamente ANYTIME pot alege să participe la ediția din 2022 sau la cea din 2023, în funcție de preferințe, direct din contul de check-in, începând de joi, 18 noiembrie.

Citeste si: Armin van Buuren și-a amânat concertul din Piața Constituției. Vezi când a fost reprogramat evenimentul din Capitală

Untold 2022 va avea loc în luna august [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cine a urcat pe scena de la UNTOLD 2021

La UNTOLD 2021 au urcat pe scenă: David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi, Martin Solveig, dar și The Script, Parov Stelar, plus rapper-ul american TYGA.

17 oameni au rămas fără telefoane mobile la UNTOLD! Hoții sunt un român și un columbian

Momentan nu se cunosc date despre artiștii care vor performa pe scenele de la UNTOLD 2022.

Însă, de-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume mari, precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.