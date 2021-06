Vaccinare cu mici și muștar, în Piața Obor: ofertă de nerefuzat a Primăriei Sectorului 2! Totul a pornit de la o glumă

In articol:

Primarul sectorului 2 anunță că vineri se deschide ”Caravana din Obor”, un centru de imunizare nou-nouț, unde cei care își vor administra vaccinul vor primi gratis o porție de mici și o sticlă de apă plată rece.

Radu Mihaiu: ”E pe bune, nu-i gulmă”

Edilul Radu Mihaiu spune că ideea i-a venit după un articol-pamflet pe care l-a citit pe site-ul Times New Roman cu titlul:

”Mulțumesc, Times New Roman, umorul vostru e contagios. Așa cum s-au legat lucrurile, celebrul nostru târg plin de istorie, Oborul, va fi o nouă atracție: vaccin cu mici cu muștar. E pe bune, nu-i o glumă.

De ceva timp, cei 2 viceprimari au pornit demersurile pentru a deschide un centru de vaccinare în această locație, ce este probabil „cea mai vizitată” de bucureșteni. Scopul dorit: să oferim acces ușor la imunizare tuturor categoriilor sociale.

Spre surpriza tuturor, antreprenorii deținători ai rețetei celebrilor „mici de la Obor” vor să susțină campania de vaccinare: pentru fiecare vaccinat, o porție gratis de mici cu de toate și o apă răcoritoare. Vineri, deschidem „ Caravana de la Obor ”- un nou centru de vaccinare mobil, unde oamenii se pot vaccina rapid și fără programare”, a scris Radu Mihaiu, primar al sectorului 2, pe contul lui de socializare.

Centrul de imunizare va fi deschis vineri (11 iunie) și sâmbătă (12 iunie), între orele 8 – 20, iar duminică (13 iunie) între 8 și 18.

Numărul de vaccinări, în scădere

În cadrul evenimentului organizat de Primăria Sectorului 2, vor fi administrate vaccinuri produse de companiile Pfizer și Johnson&Johnson.

În prezent, autoritățile încearcă să găsească soluții pentru scăderea ritmului vaccinării anti-COVID în ultimele săptămâni. Conform ultimului bilanț, în 24 de ore au fost raportate 49.000 de imunizări.

În total, în România au fost vaccinate 4.457.688 de personae, până la data de 7 iunie, conform datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

Românii nu se mai îngrămădesc la vaccin

Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, are 44 de ani și este șef al organizației USR sector 2. Mihaiu este absolvent al Facultății de Matematică și este licențiat în informatică. Înainte să ajung primar, el a fost consilier la Ministerul Fondurilor Europene în Guvernul Cioloș, unde s-a ocupat de evaluarea proiectelor și procedurilor IT. De asemenea, el a lucrat în domeniul IT și în sectorul privat.