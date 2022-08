Vaccinul pentru noile variante COVID-19, așteptat la toamnă. Suntem feriți de un eventual val 7 al pandemiei? | EXCLUSIV

In articol:

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, i-a anunțat pe români că luna octombrie este cea în care va fi resuscitată campania de vaccinare anti-COVID-19. Companiile farmaceutice s-au angajat să pună pe piață noile vaccinuri, pentru subvariantele BA.4 și BA.5 dominante ale tulpinii Omicron, cel mai devreme la începutul lui septembrie.

Dr. Adrian Marinescu, epidemiolog: „Trebuie să fie un termen realist, pentru că nevoia de variante actualizate de vaccin se referă tocmai la situația în care previi orice soi de val.”

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București

În plin val 6 de îmbolnăviri, lumea se întreabă ce se va întâmpla de la toamnă încolo, pentru că, în mod tradițional, numărul de cazuri a explodat în fiecare sezon rece al pandemiei. Este posibil ca pauza dintre valurile 6 și 7 să nu fie prea mare, așa că vaccinurile modificate pentru subvariantele BA.4 și BA.5, responsabile pentru majoritatea covârșitoare a îmbolnăvirilor în prezent, sunt mai mult decât așteptate de specialiștii în sănătate publică.

„Trebuie să fie un termen realist, pentru că nevoia de variante actualizate de vaccin se referă tocmai la situația în care previi orice soi de val în pandemie, și atunci e clar că ai nevoie înainte. Dacă se va întâmpla ca până acum, când, în general, vaccinurile au rămas în urma variantei virale, atunci s-ar putea ca efectul să nu fie tocmai cel scontat. Sigur, o să ne ajute să avem mai puține forme complicate, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, dar ideal ar fi să-l avem în partea de început a toamnei, astfel încât el să-și arate efectul într-un interval de timp de când este folosit în campania de vaccinare. Dacă ne uităm la toate datele oferite de companiile care produc vaccin, octombrie ar trebui să fie un termen realist”, a subliniat Dr. Adrian Marinescu pentru WOWbiz.ro.

Dr. Adrian Marinescu: „Vorbim de faptul că voi face, cu o mare probabilitate, o formă mai ușoară sau care nu presupune complicații.”

Potrivit unui studiu publicat la începutul lunii iulie în The New England Journal of Medicine, vaccinurile pe care le avem la dispoziție în acest moment asigură o protecție de peste 50% în cazul persoanelor care nu s-au îmbolnăvit până acum, dacă au făcut și doza a treia, și de aproape 80% în cazul persoanelor care au mai avut COVID-19 și s-au vaccinat cu doza a treia. În aceste condiții, „boosterele” promise pentru această toamnă pot să scadă mai mult șansele de a face forme simptomatice ale bolii și pot să scadă și gradul de spitalizare.

„Eficacitatea este bună pe Omicron, și aici vorbim despre o subvariantă a Omicronului. Desigur, ne dorim să avem o eficacitate bună și aici. Atenție! Nu ne referim la situația în care nu mă infectez pentru că m-am vaccinat, ci vorbim de faptul că voi face, cu o mare probabilitate, o formă mai ușoară sau care nu presupune complicații”, a mai spus Dr. Adrian Marinescu.