Valentin și Codruța Sanfira, dezvăluiri emoționante despre povestea lor de iubire! Unde și cum s-au cunoscut de fapt: "Eu nu îmi mai doream relație serioasă"

Valentin și Codruța Sanfira sunt unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia fac echipă atât acasă, cât și pe scenă, având un succes formidabil. Cei doi au fost prezenți în emisiunea "Duet", unde au vorbit pe îndelete despre povestea lor de iubire.

Cum s-au cunoscut Valentin și Codruța Sanfira?

Codruța și Valentin sunt mai uniți ca niciodată. Se iubesc mult și au un stil caracteristic de a o arăta. În emisiunea Alexandrei Ungureanu au vorbit despre cum a început totul între ei, făcând o serie de dezvăluiri despre relația lor.

"Valentin: Noi ne-am cunsocut la Teo Trandafir în emisiune, când îi făceam surpriză Laurei Lavric de ziua ei. Când m-am dus în cabină să mă schimb, am văzut-o pe frumusețea asta rară și uite așa nu a mai scăpat de mine. Eu eram în punctul ăla în care nu îmi mai doream relație serioasă. Eu nu credeam în dragoste la prima vedere, nu am crezut niciodată. Mi se păreau toate povești. Când am văzut-o pe Codruța, am zis că nu se poate. Fata asta este exact cum am visat eu, energică, plină de viață.

Sofia: Primul lucru pe care l-am remarcat la el și mi-a spus că nimeni nu îi mai spusese asta până acuma fost privirea lui. Îmi plac foarte mult ochii lui, au foarte mult căldură.", au povestit cei doi, la Duet.

Valentin Sanfira a suferit un accident, iar Codruța i-a fot alături

În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira a suferit un accidet cumplit în timp ce se afla în italia. Piciorul i-a fost destul de afectat și a fost nevoie de o intervenție amănunțită.

codruța i-a fost alături la fiecare pas, iar soțul ei a ținut ca lumea să știe acest lucru.

„Ea este eroina mea, ea este cea care îmi dă putere și mi-a demonstrat în fiecare zi că iubirea vindecă orice rană. A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat la propriu cu un sistem medical care nu e departe de cel din România și nu a cedat nicio clipă. A plâns mult, dar niciodată să o văd, mie mi-a adus doar zâmbetul și căldura ei. Soția mea minunată, Dumnezeu te-a trimis ca pe un înger în viața mea.”, a scris Valentin Sanfira pe rețelele sale de socializare.

