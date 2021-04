Valentin și Codruța Sanfira, vacanță de vis în Dubai. Cei doi au petrecut un sejur de neuitat în destinația extrem de luxoasă

In articol:

Tineri și îndrăgostiți, Codruța și Valentin Sanfira și-au luat câteva zile de vacanță și au plecat în Dubai.

360⁰ The View și show de Cartea Recordurilor la The Palm Fountain

Poate cu gândul la luna de miere pe care o așteptau după cununia religioasă pe care încă nu au făcut-o din cauza pandemiei.

Cazați în luxoasa zonă Palm Jumeirah, la fascinantul Waldorf-Astoria, cei doi s-au bucurat de razele soarelui din Dubai încă din prima dimineață. Fiind supuși carantinei până la aflarea rezultatelor testului PCR făcut pe Aeroportul Internațional Dubai (obligatoriu la intrarea în Emirat), îndrăgostiții și-au savurat cafeaua la terasa dintre palmieri a hotelului și s-au plimbat pe nisipul fin încă de la primele ore ale dimineții.

Deși de pe balconul camerei puteau vedea măreția Atlantis The Palm, cei doi nu s-au mulțumit cu doar atât. Au ajuns la cea mai rcentă atracție turistică din Dubai – Nakheel The View. Astfel, au avut o imagine panoramică de 360 de grade asupra The Palm Jumeirah. Nu mică le-a fost mirarea să afle că frumosul “Palmier” a fost construit în doar 6 ani…

„ Ceea ce m-a impresionat, în primul rând, a fost frumusețea locului, imensitatea, grandoarea Dubai-ului. Insula Palmier are o arhitectură futuristă, spre deosebire de altele, lucru care m-a încântat enorm, întrucât eu sunt o persoană deschisă spre tot ceea ce ține de noutate, de modern. Totodată, faptul că insulele au fost construite pe apă, într-un timp atât de scurt m-a lăsat fără cuvinte. Atât de multă voință, atât de multă determinare… este absolut fascinant!”, spune Codruța.

Într-una dintre seri, cei doi s-au bucurat de cină în zona The Pointe a Palm Jumeriah admirând show-urile The Point Fountain, fânâtana intrată anul trecut în Cartea Recordurilor drept cea mai mare fântână din lume. Cei doi au dansat pe muzica ce se auzea din 86 de difuzoare și 18 sub woofere și pe fundalul oferit prin 3.000 lumini LED, 7.000 de duze pentru efecte de ceață și aburi, și de apa aruncată până la 105 metri înălțime.

Unicul Palazzo Versace

Cum nu puteau fi în Dubai fără să ajungă la celebrul Palazzo Versace, Codruța și Valentin au poposit într-o zi și acolo cu gândul la un răsfaț culinar și SPA. Dincolo de frumusețea arhitecturii exterioare și interioare, i-a uimit mozaicul realizat din peste 1,500,000 de piese – creat după modelul celui din casa regretatului designer. Curioși din fire, au vizitat și Sala de Bal.

Extrem de impresionat, artistul de muzică populară a dorit să afle costul unei nunți acolo. Prețul de 450 lei de persoană nu l-a speriat și chiar l-a determinat să spună că nu ar fi o idee de neluat în calcul pentru ceremonia lor. Dincolo de mâncarea gustoasă de la Restaurantul Italian al Palazzo Versace, cei doi s-au răsfățat și cu un brunch pe terasa hotelului înainte de a se bucura de SPA-ul de cuplu pentru care optaseră.

Shopping special în Souk-uri

Codruța și Valentin Sanfira au citit mult despre Dubai. Iar Deșertul era una dinte experiențele pe care d-abia așteptau să o trăiască. Cu mult curaj au optat și pentru Dune bashing. Însă, înainte de a ajunge la camp-ul Orient Tours și de a se bucura de tot ceea ce înseamnă Desert Safari în Dubai, cei doi au mers în Souk-uri mai exact în Bazarul de textile, special pentru a-și cumpăra haine tradiționale. Nici nu au luat în calcul să ajungă la plimbarea pe cămile, să vadă Apusul și să se bucure de mâncarea din tabăra din deșert și de show-ul oferite de gazde fără a fi îmbrăcați adecvat.

„Ne-am întoarce cu drag și în deșert, mai mult pentru a simți tradiția locului și, totodată, pentru a mai îmbrăca odată portul specific”, au spus Valentin și Codruța Sanfira.

Sesiune de golf exclusivist

O dimineață relaxantă, dar și mega distractivă în Dubai poate însemna un golf de familie. Cei doi artiști au aflat de Emirates Golf Club cu TopGolf Dubai, căutând ceva nu doar pentru jucătorii profesioniști. Distracție mare, competiție în familie și multe puncte acumulate de Valentin care se pare că și-a descoperit o nouă pasiune cu această ocazie.

Supriza sejurului

Valentin și-a surprins în cel ma frumos mod tânăra soție. În ultima seară petrecută în Dubai, a invitat-o pe Codruța la o cină romantică la unul dintre restaurantele Waldorf-Astoria. Dar nu la orice fel de cină. Ci la “Private Beach Dinning Experience”. Astfel, cei doi au cinat la o cabană privată pe plajă, înconjurată de strălucirea intimă a luminilor cu torțe și de strălucitorul orizont din Dubai care se reflectă pe mare în fundal. S-au răsfățat cu șapte feluri de mâncare din cea mai bună bucătărie.

După sejurul petrecut în Dubai alături de soțul său, Codruța spune nu doar că s-ar întoarce în Emirat, ci „Aș locui o bună perioadă de timp în Dubai, pentru a explora, pentru a afla mici secrete de marketing și, mai ales, pentru tehnologie.”