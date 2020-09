Codruta Filip, cea mai frumoasa angajata la Ministerul sanatatii[Sursa foto: Instagram]

Codruța Filip este poate cea mai sexy angajată a Minsiterului Sănătății. La 24 de ani, aceasta a devenit recent consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister, în urma unui interviu unde a obținut un punctaj de 89,33.

Codruța Filip, care este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a unui master în Drept European, a devenit cunoscută ca și cântăreață și manechin.(VEZI cine este considerata cea mai sexy cântăreață de muzică populară)

Frumoasa moldoveancă este logodită cu un cântăreț de muzică popular, Valentin Sanfira, care este și prezentatorul unei emisiuni tv. Cei doi au anunțat recent că se vor căsători în luna octombrie. (VEZI și ce cântăreață de muzică populară s-a apucat să cânte muzică ușoară)

Codruta Filip si Valentin Sanfira s-au cunsocut la Teo Show[Sursa foto: Instagram]

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au cunoscut la ”Teo Show”

Valentin Sanfira a povestit cum s-a îndrăgostit de frumoasa pe care a cunoscut-o în platoul de la Teo Show.

”Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nici o șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic. M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: «Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!». Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: «Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?»”, a declarat Valentin Sanfira, la Kanal D.