Valentina Pelinel a renunțat complet la machiaj și s-a afișat pe internet! Mesajul neașteptat transmis de soția lui Cristi Borcea

Nu este niciun secret faptul că Valentina Pelinel se clasează cu ușurință în topul celor mai frumoase femei din România. Și are cu ce să se mândrească, căci mama natură a însestrat-o cu foarte multe calități.

Fostul model are un trup demn de invidiat, chiar și după ce a dat naștere la trei copii, însă sarcinile nu și-au lăsat amprenta pe corprul ei. De asemenea, formele ei voluptoase fac furori printre domni și chiar domnișoare și, totodată, are niște trăsături ale feței fine și perfecte. Blondina a ales să le dea o lecție urmăritoarelor sale, în așa fel încât să le ajute să-și întărească stima de sine!

Valentina Pelinel [Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel s-a afișat fără machiaj sau filtre. Ce le-a transmis urmăritoarelor ei

În urmă cu puțin timp, soția lui Cristi Borcea a postat o imagine care a strâns numeroase aprecieri. Frumoasa blondină s-a postat înainte și după ce s-a lăsat pe mâinile unui make-up artist profesionist și a ținut să le explice urmăritoarelor ei că artificiile precum machiajul sau filtrele pe care le folosim pentru a ne face să arătăm mai bine, de fapt, ne strică percepția pe care o avem asupra propriei persoane.

Valentina Pelinel spune că adevărata frumusețe vine din interior și este strâns legată cu personalitatea fiecăreia.

„Before&After- traim intr-o lume a aparentelor, in care social media reuseste sa ne influenteze perceptia de sine. Toti folosim produse de infrumusetare sau diverse metode prin care ne jucam cu aspectul nostru fizic si este ok sa ne dorim sa aratam bine pentru noi. Realitatea, insa, este ca filtrele, photoshopul sau aplicatiile care ne fac sa aratam perfect NU ne fac bine, studiile indicand o stima de sine scazuta si implicit o reactie negativa fata de noi insine.

In ceea ce ma priveste, cred ca frumusetea adevarata este cea naturala, care vine din interior si reflecta spre exterior toate nuantele personalitatii noastre si ca, in acelasi timp, putem apela cu incredere la un machiaj care ne pune in evidenta autenticitatea”, a scris Valentina Pelinel pe contul personal de Instagram.

Valentina Pelinel [Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel nu se atinge de averea lui Cristi Borcea, dacă vor divorța vreodată!

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt într-o relație de circa 8 ani și împreună au 3 copii. Au făcut multe sacrificii pentru ca relația lor să meargă și, cu această ocazie, a vrut să închidă gurile răutăcioșilor și a mărturisit că ea și soțul ei au banii și bunurile separate.

„Foarte multe persoane își dădeau părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane.

Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a dezvăluit Valentina Pelinel în podcastul lui Nasrin Ameri.