Cum au apărut Cristi Borcea și Valentina Pelinel la o petrecere aniversară! Cei doi au atras toate privirile / FOTO

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut senzație la aniversarea fiicei Irinei Nicolae, fostă solistă a trupei Asia, și a lui Marius Vizer. Micuța Scarlett Maria a împlinit 4 ani, așa că părinții ei i-au pregătit o petrecere ca la carte.

Atât Valentina Pelinel, cât și Cristi Borcea au purtat ținute impecabile și au atras toată atenția în cadrul evenimentului. Au avut fiecare câte două ținute elegante și pline de rafinament. Cei doi au fost apreciați pentru stilul pe care îl abordează, dar și pentru faptul că formează un cuplu foarte reușit.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație alături de Al Bano Carrisi

Valentina Pelinel a postat pe rețelele de socializare o imagine în care se află alturi de soțul ei, iar în spatele lor se află un panou viu colorat cu mesajul „Aniversarea de 4 ani a lui Scarlett Maria”. Putem observa că blondina poartă o salopetă de culoare roșie care îi pune în evidență silueta trasă prin inel și care se asortează cu părul blond pe care îl poartă coafat într-o parte.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Soțul ei, Cristi Borcea, a fost la fel de elegant.

A purtat un costum negru, cravată și batistă roșie, pentru a fi în ton cu ținuta soției sale.

Asta nu este tot, pentru că Valentina Pelinel și George Burcea au avut ocazia să-l întâlnească pe marele artist Al Bano Carrisi, despre care se știe că are o relație foarte aproiată cu familia Vizer. În fotografia în care apar alături de cântăreț putem observa că cei doi și-au schimbat ținutele, însă au rămas la fel de eleganți.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Valentina Pelinel, mesaj emoținant cu ocazia zilei sale de naștere

Valentina Pelinel a ajuns la vârsta onorabilă de 41 de ani pe data de 8 decembrie 2021 și se poate mândri că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

La acel moment, soția lui Cristi Borcea și-a surprins fanii din mediul online cu un mesaj prin care a vorbit despre anul 2021 și despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul anului.

„2021 a fost un an plin de provocari pentru mine, un an in care am iesit din zona de confort mai des ca oricand. Cu suisuri si coborasuri, ca totul in viata. Iar la finalul acestui an, in ziua in care implinesc 41 de ani, inteleg si simt cu adevarat ce inseamna sa fii recunoscator.

Pentru viata mea, pentru sanatatea mea, pentru familia si prietenii mei, pentru fiecare dimineata in care avem o noua sansa. O sansa sa facem lucrurile bine, corect, intelept, dar si cu mult entuziasm. Pentru ca timpul nu curge decat intr-o singura directie, iar viata este facuta pentru a fi traita mai mult si gandita mai putin. Va doresc tuturor o zi plina de iubire si recunostinta”, a scris Valentina Borcea pe contul ei de Instagram.

