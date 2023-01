Valentina Pelinel a vorbit pentru prima dată despre reacția pe care a avut-o familia sa, atunci când a aflat de relația ei cu Cristi Borcea: „Am ales calea asta”

In articol:

Valentina Pelinel a fost mai sinceră ca niciodată și, recent, blondina a vorbit despre relația pe care familia ei o are cu Cristi Borcea. Fostul fotomodel a spus totul, fără ocolișuri, oferind detalii din interior.

Așadar, Valentina Pelinel spune că rudele sale se înțeleg foarte bine cu celebrul afacerist și sunt pe aceeași lungime de undă pe absolut toate planurile, atât personal, cât și

profesional. Mai mult decât atât, un lucru pe care blondina a mai dorit să-l sublinieze este că a fost și este foarte îndrăgostită de soțul ei, motiv pentru care nimeni nu ar putea interveni în relația lor.

„ Întreaga mea familie relaționează frumos cu Cristi atât pe plan personal, cât și profesional. Crezi că e posibil să-i dictezi inimii? Nici măcar să o sfătuiești nu poți. Își ia propriile decizii. Iar eu am ales să urmez calea inimii”, a spus Valentina Pelinel, conform viva.ro.

Valentina Pelinel a explicat ce se întâmplă cu averea în cazul unui divorț

De-a lungul anilor de când Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează un cuplu, s-au vehiculat vrute și nevrute, însă lucrul la care toți răutăcioșii se gândeau era că punctul de interes al blondinei în relația cu afaceristul ar fi chiar averea considerabilă pe care bărbatul o are.

Ei bine, însă, în realitate lucrurile nu stau deloc așa, asta pentru că Valentina și Cristi au semnat un act prin care și-au separat bunurile, așa că în cazul unui eventual divorț, fiecare partener iese din căsnicie cu ceea ce a venit.

„ Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg. Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut ”, a spus Valentina Pelinel, în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin.

