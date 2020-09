Valentina Pelinel și Cristi Borcea, anunț supriză pentru fani

In articol:

Valentina Pelinel și soțul ei, Cristi Borcea, au trecut prin foarte multe greutăți împreună, dar cu toate acestea au găsit tăria de a merge mai departe, iar acum sunt în culmea fericirii.

Cei doi soți au trei copii minunați de care se bucură în fiecare zi, iar ieri aau făcut un anunț special în fața anilor de pe rețelele de socializare. Mai exact, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit doi ani de când și-au unuit destinul.

Pentru a celebra momentul, Valentina Pelinel a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„2 ani de cand ne-am unit oficial destinele! #fericire”.

Prima reacție a fanilor din online

Internauții i-au felicitat pe cei doi soți pentru frumosul eveniment din viața lor. ”Mulți ani ! Sănătate multă multe bucurii alături de cei dragi. Să fiți fericiți”, ”Mulți ani înainte și să vă de-a Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos pe lumea asta”, ”Sa trăiți sănătoși până la adânci bătrâneți, și fericiți alături de copilașii voștri”, ”Sanatate, fericire si multă iubire vă doresc! Dragostea adevărată, învinge mereu”, sunt doar câteva dintre mesajele primite. Valentina Pelinel chiar le-a răspuns multora dintre fanii săi.

Printre fanii care s-au bucrt pentru fericitul suplu s-au numărat și câțiva cârcotași.

„Ehee …la ce renume are sotul tau ….nu mai dureaza mult si te schimba cu alta , ….vulpea îsi schimba blana …”, a scris un internaut răutăcios.

Cristi Borcea este luat peste picior de cei mai mulți dintre internauți pentru că are nouă copii cu trei soții diferite.

Are doi băieți și o fată cu prima sa soție, Mihaela Borcea, are o fetiță și un băiat cu cea de-a treia sa soție, Alina Vidican, mai are o fată dintr-o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu și are două fetițe și un băiețel cu Valentina Pelinel.