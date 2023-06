Valerie Lungu, primele declarații despre copil, după ce a fost cerută în căsătorie: „Sunt atât de entuziasmată”

In articol:

Valerie Lungu a povestit pe rețelele de socializare că se simte pregătită să devină mămică pentru prima dată. Fanii ei au rămas șocați pentru că este prima dată când influencerița abordează acest subiect important. Ce a scris Valerie pe pagina ei de Instagram?

Valerie Lungu e pregătită să devină mămică

Valerie Lungu le-a povestit fanilor de pe Instagram că a ajuns la momentul în care se simte pregătită să devină mămică. Influencerița a ajuns la această concluzie după ce a petrecut mai mult timp cu o fetiță nou-născută. Valerie a mai spus și că nu știe exact cum trebuie să te simți când ești cu adevărat pregătit pentru acest pas, însă ea se vede gata să aducă pe lume un copil.

Citește și: Valerie Lungu, fosta concurentă „Bravo, ai stil!”, succes impresionant după cea mai dureroasă perioadă din viața sa! Influencerița a avut nevoie de multe ore de terapie pentru a trece peste eșecul în dragoste: „Am realizat că puterea stă în mine”

Citeste si: „Școala, școala, dați-mi băiatul înapoi!”. Un elev de 19 ani, din Brăila, și-a pus capăt zilelor, deoarece nu a putut susține Bacalaureatul din cauza unei corigențe- kanald.ro

Citeste si: O profesoară a fost concediată după ce nu a fost la ore timp de 20 de ani. „Îmi pare rău, acum sunt la plajă”- stirileprotv.ro

„Nu cred că vedeți, dar se observă pe story-urile mele că sunt atât de încântată și cât am stat la Sienna am ținut-o în brațe pe aia mică, i-am schimbat pampersul, i-am dat lăptic. Când voia să mi-o ia eram: „NU!”. Sunt atât de entuziasmată! Cred că încep să fiu pregătită să am un copil. Nu știu dacă așa se simte când ar trebui să fii pregătită, habar nu am...”, a mărturisit influencerița pe InstaStory.

Postare InstaStory Valerie Lungu [Sursa foto: Instagram]

Valerie, cererea perfectă în căsătorie

În urmă cu câteva săptămâni, Valerie a povestit cum ar arăta cererea în căsătorie perfectă pentru ea. Chiar dacă ea și-ar fi dorit să spună marele „DA” pe o plajă, iubitul ei a hotărât să facă acest lucru la Paris. Valerie a fost mereu reținută când a vorbit despre viața ei sentimentală, iar la scurt timp după ce și-a făcut publică relația a și fost cerută în căsătorie.

Momentul a fost unul destul de spontan, observându-se după inelul influenceriței care a fost destul de mare pentru ea.

Citeste si: „Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia.” Cum a reacționat Dinu Maxer, după ce a văzut-o pe Deea alături de noul său iubit- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2023. Au fost publicate rezultatele! Ierarhia notelor pe județe!- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce James Cameron a păstrat tăcerea cu privire la implozia submersiblului Titan. Regizorul știa despre catastrofă cu câteva zile înainte de anunțul oficial- radioimpuls.ro

Citește și: Valerie Lungu, cadou de zeci de mii de euro. Influencerița s-a lăudat cu bolidul de lux pe rețelele de socializare: „Mi-am cumpărat mașină”

„Cu siguranță vreau să fie undeva pe plajă, vreau să fie cu foarte multe petale de trandafir. Vreau să fie un moment special pentru mine. Dacă o să am un iubit în viața mea, el o să facă tot posibilul să creeze momentul acesta cât mai special pentru mine, undeva unde nu am mai fost niciodată”, a spus ea cu scurt timp înainte să fie cerută în căsătorie, la Antena Stars.