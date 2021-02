Vali Vijelie, mesaj uimitor pentru trupa Generic! Ce le-a transmis artistul membrilor trupei, după ce i-ar fi furat melodiile

In articol:

Vali Vijelie este unul dintre cei mai iubiți și talentați artiști din România.Celebru cântăreț se poate lăuda cu o carieră de succes în industria muzicală, având fani peste tot în România, cât și în străinătate. Deși este cunoscut în toată țara, puțini știu faptul că trupa Generic i-ar fi furat câteva din piesele pe care le-a compus în tinerețe.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Vali Vijelie a vorbit despre acest caz, dar a ținut să le transmită și un mesaj membrilor faimoasei trupe. Artistul susține că nu-l interesează de faptul că membrii din trupa Generic i-ar fi cântat melodiile. Totodată, Vali Vijelie a mărturisit că-i pot lua toate piesele, deoarece se gândește să lanseze altele noi.

„Au fost hit-uri la noi în România. Nu știam, nu mă interesează, eu nu trăiesc în trecut, eu trăiesc prezentul și viitorul. Pot să le ia pe toate și să facă ce vor cu ele. În primul rând, nu s-a terminat lumea. Nu am stat în piesele alea. Eu tot timpul mă gândesc să fac alte piese, să fie frumos, că lumea vrea să se distreze”, a declarat Vali Vijelie.

Trupa Generic[Sursa foto: Facebook]

Vali Vijelie a compus piesele la vârsta de 14 ani

De asemenea, Vali Vijelie a mai precizat că a compus piesele respective încă de la vârste fragede, de când avea 14, 15 ani.

„Când am compus eu „Prințișorul” aveam 14 ani. Asta înseamnă că eram în anul 1984. Nu prea se știa atunci a cui e melodia și am mers să o cânt la nuntă. Eu așa am apucat. Am luat casă cu casă, sat cu sat, oraș cu oraș. Acum ai făcut o melodie, ai pus-o pe YouTube și te cunoaște întreaga lume”, a mai adăugat Vali Vijelie.

Vali Vijelie[Sursa foto: Facebook]