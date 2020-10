Instagram a devenit astfel în timp rapid o parte crucială a modelului de afaceri The Home Edit. Această companie a fost fondată în anul 2015 și de atunci a avut un succes wow, lucru confirmat în anul 2017, când veniturile ei au trecut de 100.000 de dolari, dar și în anul 2018, când acestea au ajuns la 200.000 de dolari.

In articol:

Gwyneth Paltrow, Mandy Moore, Reese Witherspoon, Kim Kardashian și alte vedete au contribuit la succesul acestei companii pe Instagram, care are acum sute de mii de fani.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a lucrat cu The Home Edit și astfel a obținut cămara mult visată. Actrița și-a dorit ca totul să fie organizat perfect în cămara sa, începând de la condimente, cutii de ceai, pungi cu alimente, conserve, paste și până la borcanele cu diferite ingrediente culinare. Pe Instagram apar fotografii în care Gwyneth Paltrow își prezintă cămara cu rafturi și cutii, în care produsele sunt frumos așezate.

Uitându-ne cu atenție în fotografii, observăm că deși promovează o dietă fără gluten și zahăr și este adepta unui stil de viață sănătos, ea mănâncă totuși anumite produse care nu sunt tocmai sănătoase: chips-uri, snacks-uri, popcorn și paste. În pofida acestor mici excese, Gwyneth Paltrow are o siluetă de invidiat, mai ales de când ține dieta macrobiotică. Actrița se laudă și cu alte zone din casă, în care are de asemenea toate lucrurile perfect aranjate pe rafturi.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon a rugat echipa The Home Edit să ordoneze lucrurile din dulapul ei, iar acest lucru a încântat fanii, deoarece au avut ocazia să vadă câteva imagini din casa actriței. Reese Witherspoon are o casă frumoasă, dar mai ales un hol elegant ce pare a fi un foaier de spectacol, cu tematică albastră. Actrița are chiar și o mare parte din garderobă cu tematică albastră, ceea ce demonstrează faptul că adoră această culoare.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian era deja o persoană foarte ordonată, dar totuși a apelat la The Home Edit pentru a face ca totul să fie perfect în cămara sa. La final, a fost foarte încântată să constate că abia acum cămara sa strălucește de ordine și curățenie, așa cum și-a dorit.

Compania The Home Edit a preferat în mod deosebit să lucreze încă de la început cu vedete care au foarte mulți fani, probabil și pentru a-și face reclamă. Compania a acumulat o serie de clienți celebri, care au apărut și în serialul de pe Netflix: "Get Organized with The Home Edit". Kim Kardashian, sora ei mai celebră, este o altă vedetă care are probleme cu organizarea și care a avut nevoie de sfaturile și ajutorul celor de la The Home Edit. Pentru o bună organizare în casă sunt necesare anumite rafturi depozitare pentru sarcină ușoară (ce pot fi gasite pe Rafturi-Online.ro), dar și dulapuri cu rafturi, pe care se pun lucrurile în ordine perfectă, după ce mai întâi au fost sortate.

Important este să existe o zonă adecvată pentru amplasarea rafturilor și suficient spațiu. Produsele de depozitare cu multe rafturi nu vor ocupa mult spațiu și nici nu sunt costisitoare. De obicei, pe ultimul raft se pun lucrurile care se scot doar o dată pe an și care este bine să fie depozitate și ele ordonat, nu trebuie lăsate la întâmplare.

Cele mai potrivite pentru organizarea casei par să fie rafturile largi, în general produsele cu rafturi spațioase. Pe rafturi se pot așeza cutii decorative de depozitare, ce vor conține lucruri care nu trebuie să fie etalate (accesorii, documente, obiecte de artizanat și altele). Cu ajutorul rafturilor se poate economisi spațiu și se pot păstra lucrurile în ordine.