Cântăreții și actorii par cei mai afectați de epidemia de coronavirus, situația lor, cu toate spectacolele anulate, fiind una mai mult decât dificilă în cazul în care nu au avut prevederea de a stârnge bani serioși pentru momentele dificile.

Printre cei mai afectați de criza generată de starea de urgență și de interzicerea spectacolelor este viitorul fost soț al Andreei Bălan, George Burcea. Mai exact, actor independent, George Burcea se confruntă cu o problemă cât se poate de serioasă acum, după ce au fost suspendate toate activitățile culturale și, normal, nu mai are de unde să câștige banii necesari pentru traiul de zi cu zi. ”Dacă actorii, muzicienii, dansatorii din instituțiile publice stau acasă având salariul plătit, e o mare problemă în schimb cu artiștii independenți, care nu mai au din ce trăi. Ei nu au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, și rămân fără surse de venit şi fără nici o protecţie socială. Este just ca aceștia din urmă să fie tratați ca antreprenori ai propriului lor talent și să primească aceleași compensații ca cei din zona economică, deoarece utilitatea lor publică este consacrată prin Constituție (art. 33, dreptul la Cultură). Statul român trebuie așadar să-i protejeze și pe ei ca pe orice alt antreprenor", susține petiția pe care George Burcea a încercat să o popularizeze și care îi este adresată lui Ludovic Orban.

În criza COVID-19, Mihai Traistariu se dezbracă pentru bani

Nici Mihai Trăistariu nu pare să o ducă prea bine, iar cântărețul a început să popularizeze din ce în ce mai agresiv adresele de internet la care, în schimbul unor sume relativ mici, cei curioși pot găsi fotografii nud, extrem de explicite, cu el. Mai exact, Mihai Trăistariu a început, poate din plictiseală, poate din motive care țin de carantină și anularea recitalurilor sale, să pozeze din ce în ce mai indecent. Iar într-una dintre serile trecute, Mihai Trăistariu a luat o decizie cât se poate de ”curajoasă”, probabil simțind nevoia să își impulsioneze contul de onnyfans.com, portal în care, practic, face videochat pentru cei care plătesc, și a trimis o serie de imagini incredibile. De altfel, Mihai Trăistariu a anunțat cu ceva timp în urmă că el postează imagini pentru cei care vor să plătească un abonament lunar pentru ca artistul să fie văzut în ipostaze mai... sexy, dar, pare-se, în această perioadă artistul a început să se fotografieze complet nud, dorindu-și probabil ca banii pe care îi încasează – nu mulți, de altfel – să ”merite”.

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă puns adio restaurantului?

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă nu au fost extrem de inspirați cu deschiderea celei mai noi afaceri ale familiei lor, cei doi inaugurând cu mare fast o shaormerie în zona de Est a Bucureștiului chiar înainte de declanșarea stării de urgență. Dacă până la declanșarea epidemiei de coronavirus, shaormeria în care a investit Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, soțul ei, o mulțime de bani era plină zi de zi, la orice oră, acum lucrurile s-au schimbat radical. Iar reporterii noștri surprins momentele care spun totul despre ce se petrece acolo. Mai exact, în plină zi, la ora la care la fast-food-ul deținut de Brigitte Sfăt era o coadă care putea fi observată ”din satelit”, situația e dramatică. Iar Brigitte Sfăt, de plictiseală, preferă să stea mai mult afară, să discute cu oamenii de pe stradă, cu atât mai mult cu cât aproape nimeni nu mai intră în locația ei. Iar dacă în primele zile shaormeria mai mergea, acum situația este chiar clară, iar Brigitte și Florin se roagă, probabil, să dureze cât mai puțin situația aceasta pentru a nu fi nevoiți să își ia adio definitiv de la afacerea pe care sperau să o facă.

Pepe și-a închis salonul și gradinițaCovid-19!

De când a început epidemia de coronavirus, Pepe a fost nevoit să-și închidă și cele două afaceri pe care le controla în București, amblele fiind vizate direct de deciziile autorităților, atât grădinița privată a familiei, cât și salonul din zona Victoriei fiind închise. ”Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele. În aceste condiţii nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa”, a declarat Pepe pentru ciao.ro.

Armin Nicoară și Clauida Puican trăiesc din ce au agonisit înainte de criza COVID-19

Armin Nicoară și iubita lui, cântăreața Claudia Puican, recunosc că, acum, trăiesc din ceea ce au pus deoparte, mai ales că, la un prim calcul, în perioada de carantină provocată de criza COvid-19, au pierdut câteva zeci de cântări și mai multe concerte de prin străinătate, concerte care, evident, le-ar fi rotunjit simțitor veniturile.