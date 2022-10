In articol:

Veste bună pentru fanii The Rolling Stones. Formația britanică urmează să lanseze anul viitor primul album cu piese noi din ultimii 18 ani.

Veste bună pentru fanii The Rolling Stones! Trupa britanică va lansa în 2023 primul album cu piese noi din ultimii 18 ani, îi citează Agerpres pe contactmusic.com, notează g4media.ro. De altfel, The Rolling Stones ar fi început deja înregistrările la noul album.

Potrivit publicației The Sun, membrii trupei lucrează de două săptămâni la înregistrarea noilor piese într-un studio din New York, scrie g4media.ro. În plus, cotidianul britanic a scris că formația nu va avea doar piese realizate strict de ei, ci „o serie de muzicieni de studio de clasă mondială” vor întregi formula trupei pentru noile melodii.

Astfel, noile piese ar fi primele înregistrate de The Rolling Stones după decesul toboșarului Charlie Watts, care a murit în 2021 din cauza cancerului la gât, la vârsta de 80 de ani.

Veste bună pentru fanii The Rolling Stones. Formația urmează să lanseze în 2023 primul album cu piese noi din ultimii 18 ani [Sursa foto: PixaBay]

Formația britanică a fost profund afectată de decesul toboșarului Charlie Watts

Formația britanică The Rolling Stones a trecut prin clipe grele, când în 2021 avea să afle că toboșarul Charlie Watts a decedat. Artistul a pierdut lupta cu cancerul la gât, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urma sa o familie, colegi și fani îndurerați.

„După moartea lui Charlie, a existat o oarecare incertitudine cu privire la ce va urma. Ei aveau programate concerte pe stadion, aşa că au mers mai departe, dar după aceea n-a fost clar cum va arăta viitorul”, a declarat o sursă pentru The Sun, scrie sursa menționată anterior.

În același timp, sursa a precizat pentru cotidianul britanic că în prezent formația este optimistă, iar artiștii își doresc să facă ceea ce știu ei mai bine, să cânte și să bucure inimile oamenilor: „Acum, însă, au avut timp să reflecteze şi consideră că este potrivit să continue ceea ce au făcut întotdeauna ca trupă, să facă muzică nouă şi să pornească din nou în turneu pentru a le cânta fanilor. În ultimii ani, au avut ceva de furcă, dar spectacolul continuă – iar The Stones asta fac mereu.”, citează site-ul g4media.ro.

Pentru cotidianul britanic a fost declarată informația că Mick Jagger, în vârstă de 79 de ani, Keith Richards, 78 de ani şi Ronnie Wood, 75 de ani, își doresc, de asemenea, un turneu „major”, care ar putea include America de Nord, America de Sud şi Europa, pentru promovarea noilor piese, în vara anului 2023.

