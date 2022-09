Vești bune pentru români. Guvernul ia în calcul prelungirea acordării voucherelor sociale și în 2023

In articol:

Se anunță vești bune pentru români! Nicolae Ciucă a declarat faptul că Guvernul ia în calcul prelungirea acordării voucherelor sociale și în 2023, precum și majorarea pensiei și a salariului minim.

Guvernul ia în calcul acordarea voucherelor sociale și în 2023

Nicolae Ciucă a declarat că, în funcție de evoluția inflației si a economiei, Guvernul ia în calcul prelungirea acordării voucherelor sociale de 50 de euro.

”Pe de o parte trebuie să acoperim rata de creştere a inflaţiei, de cealaltă parte, de asemenea în funcţie de evoluţia concretă şi de evoluţia inflaţiei şi a economiei, aşa cum am făcut anul acesta şi am luat deja două măsuri de a asigura cetăţenilor vulnerabili cu salarii mici, cu pensii mici, acest sprijin financiar, primul în prima jumătate e a anului, cel de-al doilea în a doua jumătate, să gândim şi să luăm măsuri similare şi anul viitor”, a afirmat el, potrivit adevarul.ro.

Cu cât ar putea crește pensia și salariul minim din 2023

Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pensiile ar trebui să crească cu cel puțin 10% începând cu 2023.

„În primul rând trebuie să respectăm legea. Legea trebuie să vină cu indicele de inflație de anul anterior. Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10%, categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari”, a spus Ciolacu.

„Părerea mea e că trebuie găsită calea... cum am găsit când am intrat la guvernare, acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste 3,5 milioane de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a adăugat el.

Ciolacu a vorbit și despre creșterea salariului minim, susținând necesitatea măririi acestuia la 3.000 de la 1 ianuarie 2023, dintre care 200 de lei să fie neimpozitați.

„O treime dintre români au rămas cu salariul minim pe economie. Un motiv în plus pentru care PSD susţine necesitatea creşterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie (inclusiv prin scutirea de taxe şi contribuţii a 200 de lei), propunere cu care va merge în coaliţie”. „Este extrem de clar acum că trebuie să creştem salariul minim. Asta spune şi UE, nu doar PSD”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

