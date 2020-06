In articol:

Întâi, la începutul anului, ea a fost supusă unei operații de urgență, în Franța, dar, din fericire, recuperarea ei a decurs perfect. Cu bunicii ei însă, este o altă problemă...

”De sărbătorile pascale când i-am sunat să le urăm sărbători fericite, am fost pur și simplu șocată pentru că bunica nu mai avea putere să vorbească. Ne-am speriat foarte tare, fiind și starea de urgență și toată această nebunie cu pandemia, plus că ei sunt în vârstă, în jur de 80 de ani amândoi... Ne-am gândit la ce-i mai rău. Am luat deciza de a suna la ambulanță, ea fiind mai apoi transportată la spital unde i-au fost recoltate probe pentru analize. Acolo a întâmpinat o problemă. Bagajul cu haine i-a dispărut și socrii mei au fost nevoiți să meargă acasă, la țară, unde locuiește bunica, să-i ducă alte haine. Ei au intrat în contact cu bunicul rămas acasă neștiind ce va urma. Când s-au întors de la spital au trecut pe la noi să-și vadă nepoțeii”, ne-a spus, cu lacrimi în ochi, Georgiana Lobonț. Pentru că, de fapt, acesta a fost începutul unui coșmar care nu se mai termină.

”După două zile bunica a primit rezultatele testului de Coronavirus și a fost confirmată pozitiv. Atunci în familia noastră s-a instaurat panica. Cu toții ne-am speriat pentru că nu știam ce va urma, plus că era șansa să ne contaminăm toți. Din acel moment, am intrat cu toții în autoizolare, așteptând cu sufletul la gură să aflăm dacă avem și noi simptome. Între timp și bunicul a fost testat, apoi confirmat cu coronavirus, el fiind și acum în spital, adică de 6 săptămâni. Bunica, după o săptămâna și jumătate a fost testată de două ori negativ,și a fost declarată vindecată. Noi am trecut cu bine peste acele momente, neavând niciunii dintre noi simptome, dar pot să va spun cu toată sinceritatea că am trăit cele mai negre clipe. Am fost speriați, panicați și nu ne venea să credem ce situație trăim. Acum noi suntem bine, dar bunicul chiar dacă au trecut 6 săptămâni este asimptomatic, dar tot pozitiv, iar acum tot ce sperăm este să vină acasă, sănătos, să îl mai pot strânge în brațe”, ne-a mai spus Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț a fost operată, de urgență, în Franța

Georgiana Lobonț a fost, înainte de declanșarea nebuniei cu epidemia de coronavirus, într-un concediu în Franța. Doar că, la Paris, vedeta muzicii populare a fost la un control de rutină la unul dintre medicii dintr-un spital din Capitala Franței, iar acesta, fără să stea pe gânduri, i-a recomandat o operație, in sistem de urgență, la gât. ”Nu știu exact ce diagnostic avea, dar s-a operat pentru o excrescență pe corzile vocale”, ne-a spus sursa noastră, Mai mult decât atât, Georgiana Lobonț, îngrijorată din cale afară, a decis că, indiferent de riscuri, să meargă și la control, deși, deja, epidemia de coronavirus lovea Europa.

Din fericire însă, medicii francezi, după ce au reconsultat-o, au constatat că lucrurile sunt în perfectă ordine. Mai mult chiar, susțin sursele noastre, după operația folosită și după pauza vocală în care a trebuit să stea, Georgiana Lobonț a fost asigurată că lucrurile vor fi mai bune ca înainte când vine vorba de vocea ei. ”Medicii care i-au operat corzile voceale au asigurat-o că este în perfectă ordine. Ba chiar, i-au explicat ei, acum vocea ei va fi și mai clară și, mai mult decât atât, va rezista mai timp mai lung la eforturile vocale pe care e are de făcut”, ne-a mai spus sursa noastră.

Georgiana Lobonț a născut anul trecut

Frumoasa cântăreață Georgiana Lobonț a născut anul trecut o fetiță perfect sănătoasă, iar acest lcuru, declara la acea vreme artista, a făcut-o mai fericită ca niciodată. De altfel, anul trecut, Georgiana Lobonț a lansat un cântec plin de sensibilitate dedicat fetiței sale de doar o lună, Irina Maria, născută în prima zi de Paște. Şi nu se putea o ocazie mai specială, pentru a lansa melodia, decât 1 iunie, chiar de ziua copilului. Piesa a fost înregistrată cu 4 zile înainte de a naște, în Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor, iar versurile și linia melodică au fost compuse de Georgiana Lobonț.

În vârstă de 26 de ani, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, mai au un băiețel, Eduard Nicolas, în vârstă de doi ani și jumătate. Cei doi tineri părinți s-au îndrăgostit unul de celălalt încă din prima zi de liceu a îndrăgitei intreprete de muzică populară. În 2016, ei s-au hotărât să facă și pasul cel mare: nunta. Au avut o petrecere de vis, cu peste 500 de invitați, iar la sfârșitul anului 2017 a apărut pe lume rodul iubirii lor, primul lor copil. Acum familia este completă cu micuța Irina Maria, iar Georgiana Lobonț, după ce a trecut de marele hop al carierei sale, se pregătește să revină pe scenă, imediat cum se va termina epidemia de coronavirus.

În altă ordine de idei, la aniversarea ftiței sale, a lansat o nouă melodie, ”Steaua mea”, Georgiana Lobonț marcând astfel momentul de fericire pe care l-a trăit anul trecut cu o melodie machidonească, veselă și ritmată.