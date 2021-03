Veste mare în familia regală! A născut în urmă cu puțin timp: „S-a născut pe podeaua din baie”

In articol:

Zara Tindall și Mike Tindall au devenit părinți pentru a treia oară! Zara Tindall, fiica Prințesei Anne și nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a născut un băiețel perfect sănătos. Micuțul a venit mai repede decât se așteptau, motiv pentru care nașterea a vut loc în condiții de urgență.

Zara Tindall a născut pe podeaua din baie. Mike Tindall a povestit momentul în care copilul a ajuns pe lume în podcastul lui.

„Ziua de duminică a devenit mai frumoasă pentru că băiețelul a venit pe lume chiar în casa mea. Incredibil, la șase seara. Încă nu avem un nume, mereu ne-a fost greu să facem o astfel de alegere înainte de naștere. Este un bebeluș mare, a cântărit 3,742 kilograme. A venit pe lume foarte rapid, nici măcar nu am mai ajuns la spital. S-a născut pe podeaua din baie.

Am alergat și am luat o saltea din sala de gimnastică și am pus-o pe podea. Cel mai frumos lucru după nașterea acasă a fost că soția l-a putut ține imediat în brațe, apoi am coborât cu el în sufrageria noastră. Mi-am spus că acum am și un băiat, gata, ne oprim cu copiii”, a povestit Mike Tindall.

Zara și Mike Tindall au devenit părinți pentru a treia oară [Sursa foto: Instagram]

Cine a ajutat-o pe nepoata Reginei Elisabeta a II-a să aducă pe lume cel de-al treilea copil

Nepoata Reginei Elisabeta a II-a a fost ajutată să aducă pe lume primul băiețel al cuplului de una dintre prietenel ele, cât și de moașa care s-a deplasat la fața locului cât a putut de repede.

Din fericire, nașterea a fost un succes, chiar dacă nu s-au deplasat până la spital.

„Din fericire, prietena lui Zara, Dolly, a fost mai importantă decât mine. A fost prezentă la nașterile tuturor celor trei copii. Era acolo și a realizat că nu am fi ajuns la timp la spital. Moașa care ar fi trebuit să ne fie alături la spital nu stătea departe, așa că a condus până la noi acasă. A doua moașă a ajuns fix când ieșea capul bebelușului”, a adăugat Mike Tindall.