Veste tragică pentru Emily Burghelea! „L-au omorât. Putea să trăiască”

Emily Burghelea este o mare iubitoare de animale și nu a putut sta cu mâinile în sân în momentul în care pe plaja din Mamaia a văzut un pescăruș bolnav. Fosta asistentă tv a încercat să facă tot posibilul pentru a-i salva viața, însă medicii i-au râs în nas și i-au făcut un calmant, doar de ochii ei.

Emily Burghelea, acuzații grave la adresa unei clinici veterinare din Constanța

Emily Burghelea spune că la clinica unde l-a dus pe pescărușul bolnav, medicii i-au oferit un bon fiscal în valoare de 40 de lei, însă în realitate, ea a scos din buzunar 190 de lei.

Furioasă din cale afară și dezamăgită de comportamentul medicilor, Emily a scris un mesaj plin de revoltă pe contul ei de Instagram.

„L-au omorat. Putea sa traiasca. Eu am facut tot ce am putut pentru el. Un biet pescarus care avea nevoie de ajutor. Nu sunt medic ca sa stiu ce ingrijiri medicale are nevoie dar l-am dus la medici si medicii l-au omorat. L-au omorat neacordandu-i nici un ajutor si nici o sansa. Au spus ca este sanatos si ca poate sa devina animalul meu de companie. I-au facut o injectie si dupa 4 ore a murit.

Doar patru ore l-au lasat sa fie animalul meu de companie. In nemernicirea lor de dimineata cand le-am cerut explicatii si i-am rugat sa vina sa ia cadavrul pentru a nu risca eu sa iau anumite bacterii sau chiar vreo boala mi-au recomandat sa sun la autoritati sugerandu-mi ironic ca acestea cu siguranta or sa isi faca treaba si mi-au inchis telefonul IN NAS! Daca eram pacientul lor ma omorau si pe mine. Acum merg la autoritati! Ce au facut ei se numeste CRIMA si nu in ultimul rand ZADARNICIRE IMPOTRIVA COMBATERII BOLILOR. Sunt dispusa sa merg pana in panzele albe ca nici un alt animal sa nu mai pateasca asta!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Fanii sunt alături de ea și susțin gestul ei, însă sunt și persoane care îi explică vedetei că nu poate salva orice animal de pe stradă. Până la urma urmei, este vorba și de o lege a naturii, spun ei.