Vestea dată de Simona Gherghe, după ce s-au încheiat filmările la emisiunea pe care o prezenta: „Am vrut sa postez încă de ieri”. Unde pleacă vedeta de televiziune?!

Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite moderatoare de emisiuni TV din România. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă alături de soțul ei și cei doi copii.

De curând, vedeta de televiziune a încheiat filmările, iar acum a anunțat că urmează să plece! Chiar ea a dat vestea aceasta pe rețelele de socializare.

După luni întregi în care a fost aproape zilnic pe micul ecran, prezentatoarea TV a luat, în sfârșit, pauză și s-a bucurat din plin de prima zi, căci, după cum chiar ea a dezvăluit, a adormit imediat cum a ajuns acasă. Dar imediat cum s-a trezit, Simona Gherghe a vrut să le dea vestea fanilor. Aceasta a anunțat pe toată lumea că este în vacanță și că urmează să plece împreună cu soțul, dar și cu copiii lor, însă nu a dezvpluit și destinația pe care au ales-o.

„Carevasăzică sunt în vacanță… Am vrut să postez încă de ieri, dar am adormit lemn cu copiii. Eu încă aștept vacanța, ca atunci când eram la școală și număram zilele, cu bucuria și nerăbdarea aia a lucrurilor și locurilor care vor veni, vara aia cu zile lungi și leneșe, cu aroma de pepene și porumb fiert, cu nuci verzi, cu piele mirosind a mare și a sare, cu bagaje făcute și desfăcute, cu înghețată multă (aici se vor bucura copiii, pentru ei niciodată nu e de ajuns). a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Simona Gherghe moderează o emisiune matrimonială

În urmă cu ceva timp, Simona Gherghe a renunțat la emisiunea care a făcut-o extrem de cunoscută și a preluat cârma unei emisiuni matrimoniale. Până să înceapă să prezinte noua emisiune, Simona a avut o pauză de la lumina reflectoarelor, în care s-a ocupat exclusiv de copii ei. După ce s-a simțit pregătită, vedeta a făcut marele pas și a acceptat o ofertă pentru emisiunea matrimonială.

„Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o. Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a povestit Simona Gherghe pentru OK!Magazine.