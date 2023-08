Vești bune în cazul copilului de 3 ani aruncat de mama lui de la etaj, în Botoșani! Micuțul trebuia să fie deconectat de la aparate, dar medicii au luat o decizie neașteptată, în ultimul moment

In articol:

Tragedia din Botoșani a cutremurat o țară întreagă! Este vorba despre cazul mamei de 23 de ani, care și-a aruncat ambii copii, cu vârste fragede, de la fereastra hotelului unde se cazase. Femeia i-a aruncat pe rând pe micuți, plănuind să-și spună și ea capăt zilelor, însă autoritățile au intervenit la timp, pentru a o opri.

Din nefericire, mezinul s-a stins din viață, în timp ce băiatul cel mare, Gabriel, a fost transportat de urgență la un spital din Iași. Săptămâna trecută, însă, tatăl copilului trebuia să meargă la unitatea spitalicească pentru a semna actele prin care își dădea acordul privind deconectarea de la aparate a fiului său, asta pentru că minorul intrase deja în moarte cerebrală.

În schimb, în ultimul moment, cadrele medicale au luat o decizie neașteptată, mai precis să nu-l mai deconecteze pe copil de la aparatele care îl țin în viață. Din păcate, însă, Gabriel este în continuare internat la Terapie Intensivă, în stare critică, zbătându-se între viață și moarte.

„ Copilul se afla la terapie intensivă, şi este supravegheat multidisciplinar. Starea lui este în continuare una critică ”, a declarat dr. Solange Tamara Roșu, medic șef UPU, spitalul “Sf. Maria”.

Soacra femeii de 23 de ani, care și-a aruncat copiii de la etaj, declarații neașteptate

Soacra mamei ucigașe a făcut o serie de declarații, la scurt timp după tragedie.

Cu ultimele puteri, femeia a dezvăluit că nici prin gând nu-i trecea că nora sa ar putea recurge la un asemenea gest.

Ba mai mult, aceasta a mai precizat că fiul și nora ei nu aveau neînțelegeri, motiv pentru care nu s-ar fi gândit că mama de 23 de ani ar fi putut să recurgă la un asemenea gest extrem.

”Nu știu nimic. Ea nu a spus la nimeni nimic. Nu se certau. Băiatul nu a fost acasă de trei luni de zile, îi trimitea bani. Eu vorbeam cu ea, dacă stăm în aceeași curte, cum să nu vorbesc? Ea a fost la o cumnată de-a ei, nu a spus nimic, a venit acasă cu copiii, s-a dus înapoi și când s-a dus... bună dusă. Eu atunci am zis că se duce la prietena ei pe care o are aici în sat, că se duceau mereu la ea și stătea cu copiii. Așa am crezut că e la prietena ei, atâta tot”, a declarat Florica, bunica celor doi copii, potrivit botoșaninews.ro.