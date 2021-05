Vești proaste pentru pensionari! Fostul ministru al Muncii a făcut anunțul: ”Ne vor bunicii și părinții săraci”

In articol:

Marius Budăi a vorbit, în cadrul unui post de televiziune, despre pensiile bătrânilor din România. Fostul ministru al Muncii a anunțat că veștile privind pensiile românilor sunt mult mai proaste decât ne-au fost prezentate!

„Veștile sunt mult mai proaste decât s-a discutat până acum. Prin acel document ne spune foarte clar că se renunță la formula de calcul cu împărțirea la 25. Că se renunță la pensionare anticipată. Că se gândesc la creșterea vârstei de pensioane. Este clar, din punctul meu de vedere, că Guvernul Cîtu, PNL USR PLUS îi vrea pe bunicii și părinții noștri săraci.

Datoria unui guvern e să facă să se întâmple. Daca anul trecut, acest guvern zicea că are nu știu ce creștere economică și nu știu ce încasări, dacă ai atât de mari încasări, de ce nu dai banii la oameni. Vă răspund eu: pentru că nu le pasă.

Dacă anul trecut FMI-ul ne clasa pe noi într-un clasament rușinos, ca fiind ultima țară din UE ca impact al masurilor pentru sprijinirea economiei, anul acesta ar fi trebuit să sprijinim economia, intreprinzătorii, să aperi locurile de muncă. Anul asta puteai să sprijini, chiar să creezi locuri de muncă și astfel aveai contribuții la stat. Da, am avut în 2017-2018-2019 deficit bugetar, dar a fost sub 3%. În 2016, la sfârșit, deficitul la fondul de pensii era 16 mild. Am mărit în medie pensiile cu 60%, cu tot cu scutiri. Și deficitul în 2019 l-am lăsat cu 2 mild”, a transmis Marius Budăi la RomaniaTv.

Marius Budai

Florin Cîțu a anunțat o nouă lege a salarizării și a pensiilor

Premierul României, Florin Cîțu, a transmis că țara noastră va avea o lege a salarizării care va lega performanţa de venit şi o lege a pensiilor care va fi sustenabilă.

Dacă înţelegem sau dacă vrem să depăşim această perioadă de 30 de ani în care România a rămas cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană trebuie să facem aceste reforme. Nu le facem că ne spune o instituţie internaţională sau alta, le facem pentru că aşa este bine pentru România”, a transmis Florin Cîţu.