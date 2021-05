Statul Român nu o iartă pe Mioara Roman! Mama Oanei Roman, executată silit chiar și în azil! Femeia are 80 de ani și suferă de Parkinson! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Mioara, mama Oanei Roman, a ajuns la azil pentru că suferă de mai multe afecțiuni printre care și o formă agresivă de Parkinson.

Mioara Roman trebuie să plătească 850.000 euro către RA-APPS!!!

Chiar și în aceste condiții, statul român o cheamă prin procese pentru a recupera o datorie pe care femeia nu are cum s-o mai plătească.

Ajunsă la 80 de ani, Mioara Roman nu are parte de liniște nici măcar în azil. În urmă cu câteva săptămâni, femeia s-a trezit cu o nouă executare silită pe cap, din partea RA-APPS. Instituția încearcă să recupereze de la fosta soție a premierului României, Petre Roman, o sumă de peste 850.000 de euro pe care îi datorează pentru că a locuit în vila în care, în prezent, are reședința Traian Băsescu.

Așa arată acum Mioara Roman

Mioara Roman a ajuns la această datorie după ce RA-APPS i-a mărit chiria de la 160 de dolari la 6.000 de euro pe lună, în 2008. Femeia a refuzat să plătească dar și să părăsească imobilul, preferând să dea în judecată regia. La capătul a mai bine de un deceniu de procese, RA-APPS a câștigat pe linie și a ajuns să-i ceară Mioarei nu doar banii datorați ci și penalități.

Mama Oanei Roman are o pensie de 1.400 lei

Asta deși mama Oanei Roman a părăsit de ani buni imobilul.

Mioara Roman a dezvăluit în urmă cu câțiva ani că trăiește dintr-o pensie de 1.400 lei și că nu are din ce-și plăti nici măcar avocatul, cu atât mai puțin datoriile la regia de stat.

Toate aceste probleme au dus și la o degradare treptată a stării de sănătate a Mioarei Roman, care a ajuns acum într-un azil, unde să poată avea parte de tratamente și îngrijire permenente.

”Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată", a povestit Oana Roman cu ceva vreme în urmă.

Mioara Roman a sărbătorit Pașetele în familie

Oana spune că a încercat să-i asigure mamei ei toate condițiile necesare într-un loc unde să poată fi supravegheată permanent.

Mioara Roman, alături de fiice și nepoțele

”Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de cinci stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de cinci stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a mai povestit Oana Roman.

Mioara Roman a sărbătorit Paștele alături de fiicele sale, care au luat-o acasă pentru a fi împreună cu familia de sărbători.