Viața bate filmul! Polițistul care s-a pozat cu Dani Mocanu ”la un șpriț” l-a dat în judecată pe manelist pentru defăimare! Agentul l-a și amendat pe cântăreț cu 2.000 de lei! EXCLUSIV

Viața bate filmul: polițistul care s-a pozat cu Dani Mocanu în urmă cu un an, ”la un șpriț” a ajuns să-l dea în judecată pe manelist pe motiv că acesta i-ar fi stricat reputația.

Procesul are loc la Judecătoria Pitești și a ajuns la a doua înfățișare.

În urmă cu un an, în luna aprilie, Dani Mocanu a primit o amendă de 2.000 de lei pentru că a ieșit din casă fără declarație pe proprie răspundere, încălcând astfel ordonanțele militare în vigoare. Cel care l-a amendat era un agent de la rutieră cunoscut în Pitești după ce reușise, cu ceva vreme în urmă, să salveze de la moarte victima unui accident auto, întrând într-un autobuz răsturnat prin parbrizul spart. Emanuel C. este polițist din tată-n fiu și obișnuia să fie dat drept exemplu de către șefii lui, până la episodul cu Dani Mocanu.

Ce s-a întâmplat, de fapt și au ajuns cei doi să se pozeze împreună? Ei bine, la câteva zile după ce Dani Mocanu a fost amendat de poliție, cazul a luat o întorsătură neașteptată. Pe 20 aprilie 2020, manelistul a publicat o fotografie cu el și agentul de poliție susținând că acesta l-a invitat la el acasă, ”la un pahar de vin roșu”, pentru a-i cere scuze că l-a amendat.

„Accept scuzele! El este poliţistul care m-a amendat săptămâna trecută. Numele lui este C. Emanuel. După cum se vede în această fotografie, omul m-a chemat la el acasă, m-a cinstit cu un pahar de vin roşu, iar apoi şi-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Băiat bun... cu toate că nu este deontologic să chemi un om la băutură după ce l-ai sancţionat“, a scris Dani Mocanu pe contul lui de socializare.

Dani Mocanu l-a acuzat pe polițist că a vrut să-i ”aranjeze” un dosar penal

După alte câteva zile, Dani Mocanu a publicat un filmuleț în care îl acuză pe polițist că ”i-a făcut o cheie”, însă el a fost suficient de inteligent încât să nu cadă în capcană. El a povestit că după ce polițistul ”l-a cinstit la ziua lui” cu vin roșu, Mocanu a fost urmărit pe drumul de întoarcere de un echipaj al poliției, care l-a oprit și l-a testat cu etilotestul. Manelistul a spus că e convins că Emanuel C. i-a întins o capcană pentru a-i face dosar penal. Doar că rezultatul etilotestului a fost 0, pentru că Mocanu doar s-ar fi prefăcut că bea vin cu agentul, ducând paharul la gură, fără să consume băutura.

”După ora unu noaptea am plecat, un echipaj de poliţie m-a urmărit, iar la intrarea în cartierul Războieni, din Piteşti, am fost oprit şi întrebat dacă am băut. L-am sunat pe domnul C. să le spună colegilor săi că sunt om serios şi că nu am băut, însă mi-a închis telefonul. Am fost testat cu etilotestul, însă cum nu băusem, rezultatul a ieşit zero. Domnul C. mi-a întins o capcană, era sigur că am băut la ziua lui şi a vrut să mă aresteze pe bune“, a povestit Mocanu.

Întreaga poveste s-a încheiat prost pentru polițistul-erou, care a ajuns să fie subiectul unor verificări interne ale superiorilor de la Poliția Argeș. În plus, agentul s-a simțit lezat iar acum l-a dat în judecată pe manelistul care i-ar fi discreditat imaginea.