Mackenzie Yocum, o tânără în vârstă de 25 de ani, trăiește o poveste de dragoste desprinsă parcă din filme. Femeia era pe punctul de a se căsători cu iubitul ei, însă n-a reușit să facă pasul cel mare și să spună DA la altar. Tânăra era îndrăgostită lulea chiar de tatăl iubitului ei.

Fata de 25 de ani n-a ținut cont că viitorul socru are 61 de ani. Ba din contră, acum cei doi sunt mai fericiți ca niciodată.

Mackenzie a început o relație de iubire cu tatăl iubitului ei, pe vremea când acesta făcea planurile pentru nuntă. După ceva vreme, fata nu are ce să-și reproșeze, în afara faptului ca n-a facut totul public mai devreme.

Viața bate filmul! Și-a părăsit iubitul înaintea nunții, pentru a se căsători cu tatăl lui[Sursa foto: PixaBay]

Tânăra a devenit mamă

De curând, Mackenzie a devenit mama. "Ar fi trebuit sa fim sinceri si sa recunoastem ca nu suntem fericiti. Exista tradare emotionala si tradare fizica. Tradarea emotionala a durat un an, iar cea fizica sase luni. Am petrecut 6 ani cu fiul sau, dar Jeff a fost mereu atat de primitor cu mine. Nu eram fericita inainte. Jeff nu era nici el, tocmai trecea printr-un divort cand am ales sa fim impreuna", a spus Mackenzie, citata de Mirror.

Jeff are 3 copii cu prima soție, de care s-a despărțit in 2018.

Unul dintre fiii săi a cunoscut-o pe Mackenzie când erau în liceu. După o lungă relație, aceștia urmau să se căsătorească. Mackenzie, care are acum un copil cu Jeff, a spus: „

Jeff susține că nu mai are o relație cu fiul său și unii dintre membrii familiei lui Mackenzie au ales să întrerupă orice legătură. Dar Mackenzie le cere scuze persoanelor pe care le-a rănit. "Fratele meu a decis să nu mai vorbească cu mine din cauza a ceea ce am făcut. Jeff are două fiice și una a fost foarte susținătoare, dar una nu ne mai vorbește, ceea ce înțeleg pentru că am rănit mulți oameni”.

"Evident, nu am vrut să rănim pe nimeni. Tot anul acela a fost foarte greu, deoarece am avut un avort spontan înainte să-l avem pe Wyatt”, a mai spus tânăra de 25 de ani.