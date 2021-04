Viața bate telenovela! Actrița Cătălina Mustață a ridicat un gard de doi metri să nu-l mai vadă pe fostul soț, Florin Zamfirescu! Dezvăluirile dureroase ale actorului, în emisiunea lui Mădălin Ionescu

In articol:

Florin Zamfirescu a povestit la emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV că nu a mai văzut-o de un an și jumătate pe Cătălina Mustață, cea de-a treia lui soție, deși cei doi împart practic același teren.

Florin Zamfirescu: ”N-am mai văzut-o pe Cătălina Mustață de un an și jumătate”

Actorul susține că fosta lui consoartă îi poartă și azi ranchiună , deși au trecut 10 ani de la divorț.

”Eu am rămas prieten cu toate nevestele. Cu ultima, care este Cătălina Mustață, cu care stau gard-în-gard, că am avut o grădină mare, de 2.500 mp. Am făcut împreună o casă acolo și ne-am tras un gard și s-a împărțit în jumătate. În jumătatea cealaltă mi-am făcut și eu o casă. Acolo îmi convenea, erau foarte mulți veniți la M... după mine. E un mic cartier al artiștilor, acolo. Dar eu am fost primul, le-am și zis: o să vedeți că se va numi strada ”Florin Zamfirescu”.

Catalina Mustata și Florin Zamfirescu, pe vrema când împărțeau același acoperiș

Ea a tras un gard mare, de doi metri, între noi, să nu ne vedem. E adevărat, eu nu o văd! Ultima dată am văzut-o acum un an și jumătate! Nu știu când intră...”, a povestit Florin Zamfirescu la show-ul lui Mădălin Ionescu.

”Ei i s-a năzărit că n-o ajut destul în carieră”

Acoturl spune că a suferit enorm când s-a trezit singur, la 62 de ani. Totuși, spune el, Cătălina a fost cea care a pierdut mai mult, pentru că după divorț i s-au închis toate ușile.

”Am suferit... Nu mă așteptam ca la 62 de ani să rămân singur. Ei i s-a năzărit... nu vreau să intru în amănunte penibile... dar adevărul e următorul: ei i s-a năzărit că eu nu o ajut destul să se remarce în meseria noastră. Deși, dacă suntem cintiți, după ce n-am mai fost împreună, ea a dispărut de tot! Până atunci, nu era revistă în care să nu fie, apăream împreună, eram un cuplu admirat și iubit...

Ea îmi spunea: ”nu mă ajuți destul, nu joc la teatru destul”... I-am reproșat o dată: ”să știi, că dacă lucrezi cu un regizor și îmi spui mie acasă cât de nesuferit îți este regizorul ăla, tu poți să-i spui lui că îl iubești, că îl admiri, el simte și nu te va mai distribui niciodată. Iar dacă faci așa cu toți cu care lucrezi, o să rămâi singură”.

Ea este un om ranchiunos, un om care vrea să devină... Și i-am spus: să știi că e diferență între ”să devii” și ”să parvii”. Trebuie să muncești, să rabzi, să suporți...”, a declarat Florin Zamfirescu.

”Nu înțeleg noua ei căsnicie, cu soțul plecat în America”

Actorul a mai povestit la Metropola TV că l-a cunsocut pe noul soț al Cătălinei Mustață însă spune că nu înțelege această căsnicie, pentru că el trăiește în SUA iar ea în România.

Casa lui Florin Zamfirescu

”Noi nu vorbim... Eu o salut dacă ne vedem, ea nu răspunde. Eu nu știu ce rău i-am făcut fetei ăsteia. Acum m-am liniștit, au trecut 10 ani. Ea s-a recăsătorit acum cu fostul ei diriginte. Ea, probabil că vrea neapărat unul mai puternic ca ea, un profesor. Că și eu eram... Dar e o căsnicie ciudată, pentru că el e în America, predă acolo... E un bărbat normal, l-am cunoscut. E mai în vârstă ca ea. E o căsnicie de vacanță, eu nu știu când se văd. Poate că e mai plăcut, te lasă în pace, căsniciile astea rezistă sigur”, a mai dezvluit Zamfirescu.

Actorul nu a vrut să dezvluie motivul concret al despărțirii, însă spune că a pus-o să aleagă pe Cătălina, iar aceasta a preferat să sacrifice viața de familie.

Casa Cătălinei Mustață

”Totul a pornit între noi într-o seară, când ea a trebuit să aleagă între noi, căsnicia noastră și altceva! Și n-am să spun ce... Și am zis: alegi, ori, ori! Timp de gândire: o săptămână! După o săptămână a zis: ne despărțim. M-a convins să mergem la notar, să fie civilizat, după care am avut niște discuții. I-am zis să rămână în casă, dar grădina o împărțim pe jumate, că îmi fac și eu o casă”, a încheiat Florin Zamfirescu.