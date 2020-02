Sorina Pintea, ministru al Sănătății până în toamna anului trecut, a povestit drama trăită în ultimele luni.

”Totul a început în iulie, când mi-au apărut niște pete pe față. M-am dus la dermatology, care mi-a spus că e o dermatită și mi-am dat cu niște crème. Apoi, într-o dimineață mi-a fost foarte greu să-mi desfac degetele de la mâini. Mă dureau picioarele, mâinile de ceva vreme, dar credeam că de la oboseală, pentru că munceam foarte mult în acea perioadă. În acea dimineață, m-am programat la reumatolog, iar prpof dr Ruxandra Ionescu ma spus diagnosticul doar după o examinare atentă. Pentru confirmare, m-a trimsi să-mi fac analizele. Mi-a spus diagnosticul, dar nu am realizat. Era într-o zi de miercuri din octombrie, iar vineri m-a văzut la televizor și mi-a trimis un mesaj în care îmi dădea de înțeles că boala mea este gravă și că trebuie să-mi fac urgent analizele. Abia în 5 noiembrie am ajuns la analize. Doamna doctor mi-a conformat că este o dermatomiozită, că 80 la sută din pacienţi ascund un neoplasm şi că ar fi bine să-mi fac un computer tomograf. La care eu am fost foarte … zic, ce fel de computer tomograf ? Dar foarte calmă. Şi a spus, păi, la tot corpul. În acel moment am realizat. A fost momentul în care am realizat ce se întâmplă”, a povestit Sorina Pintea la B1 tv.

De altfel, de atunci, fostul ministru nici nu a mai apărut în public, pentru că a început un tratament cu cortizon și cum nu se vedeau rezultate a trecut la un alt nivel, la terpia cu imunoglobuline.”Și acum se vede efectul cortizonului, dar la început mă mișcam foarte greu”

Citeste si: Gabriela Firea, postare halucinantă pe internet, după ce mai multe asociații au donat bani pentru ridicarea primului spital oncologic pentru copii

Citeste si: Florin Zamfirescu a luat-o peste picior pe actriţa Cătălina Mustaţă, fosta lui soţie: “Nu are nici un prieten? Nimeni nu-i urează nimic? O să-i urez eu casă de piatră la cei 52 anișori ai ei!”

Fostul ministru Sorina Pintea are o fetiță înfiată

Sorina Pintea are o poveste de viață împresionantă. Mamă a doi băieți mari, trecuți de 30 de ani, fostul ministru, împreună cu actualul soț, a înfiat o fetiță, Simina, care acum are 3 ani și jumătate. Sorina Pintea a povestit cât a durut-o reacția fiicei sale. ”Nu știa de ce mama ei nu se joacă cu ea, stă în pat mai mult ca de obicei. La un moment dat, mi-a văzut mâna bandajată pentru că făcusem o biopsie, și mi-a zis: ”Ești bolnavă! Când vei fi mai bine, ne vom juca”. M-a impresionat foarte tare”, a mai povestit Sorina Pintea la tv.

Sorina Pintea a povestit că Simina a fost și unul din motivele pentru care a simțit că trebuie să lupte până la capăt cu boala. ”Era nedrept să fie abaddonată din nou”