”Viață dă-mi timp” Declarația neașteptată a Ginei Matache, pe internet! Mesajul care i-a făcut pe toți să se intrebe ce se întâmplă cu mama Deliei

Gina Matache, mama Deliei, este foarte activă pe rețelele de socializare și nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci mama cunoscutei artiste a postat un mesaj pe internet, care i-a pus pe fani pe gânduri, în primă fază.

„Viață dă-mi timp, să dau viață timpului”, este mesajul scris de Gina Matache, pe pagina personală de Instagram.

Ei bine, însă, prin mesajul său, Gina Matache a dorit doar să exprime faptul că, la fel ca oricine, își dorește să aibă cât mai mult timp de acum înainte, pentru a face tot ce și-a propus, să fie în continuare alături de familia ei și să se bucure de timp petrecut împreună cu cei dragi.

Gina Matache se confruntă cu probleme de sănătate

Nu de puține ori, Gina Matache a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Mama Deliei a mărturisit, la un moment dat, că este chiar măcinată de griji privind starea sa de sănătate, precizând că nu ar vrea să ajungă o povară pentru copiii ei, mai ales că cele mai mari probleme le are la coloană, riscând chiar să ajungă să nu se mai poată mișca.

"Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi s-a întâmplat, am mers o zi întreagă de-a bușilea ca un copil. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Nu știu ce să mai cred. Am inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Am preocuparea asta zilnică, dacă oi merge. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia. Am ajuns să chem Salvarea si să mi se zică că am atac de panică și că deranjez sau ceva de genul. Nici nu-mi mai vine să dau telefon" , spunea mama Deliei, în urmă cu ceva timp.