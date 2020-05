In articol:

De-a lungul anilor, Loredana Chivu a trecut prin drame fără număr. Astfel, pe lângă faptul că tatăl ei s-a sinucis pe când avea 18 ani, Loredana Chivu a avut parte de încercări grele din partea sorții.

”Tot ce am pățit sunt încercări trimise de Dumnezeu și toate m-au întărit”, ne-a spus Loredana Chivu. Mai mult, recunoaște ea, a avut parte de suficiente traume în viața ei. ”Am trecut prin multe, a murit tata, mi-a ars mașina, am avut și altele..”, ne-a spus, sinceră, Loredana Chivu.

Iar printre cele mai dificile momente ale vieții ei, recunoștea Loredana Chivu în trecut, sunt cele legate de violența cu care a fost tratată de unii iubiți ai săi.

”Azi am să va spun o poveste tristă pt mine dar adevărată.. ca să nu lungesc cu vorba acest "domn" din poză a fost "iubitul" meu un an și ceva până în momentul în care am aflat că este traficant de droguri... mai mult în tot acest timp am fost înșelată, bătută și chiar drogată cu anumite picături de somn... mereu am fost deschisă cu oamenii care mă urmăresc iar acum am simțit să va zic povestea mea înainte că acest parazit să ajungă să-și facă reclamă pe spatele meu... Azi voi depune o plângere la poliție pentru că sunt terorizată, urmărită,amenință de el... iar mai departe legea să își facă datoria! Dacă aveți alte informații despre activitatea lui ilegală din Italia va rog să îmi scrieți în privat!", a scris Loredana Chivu pe contul sau de socializare acum cinci ani.

Mai mult decât atât, pare-se, acesta nu a fost singurul bărbat violent din viața frumoasei Loredana Chivu, ea încercând, acum câțiva ani, să își pună capăt zilelor după o relație toxică.

"Cu timpul a devenit din ce în ce mai violent. Cea mai și cea mai urâtă bataie pe care am primit-o din partea lui a fost și ultima, s-a întâmplat de față cu vreo 30 de persoane, prieteni apropiați, la un grătar. Pregăteam carnea și mi-a zis să curăț niște cartofi. I-am răspuns pe un ton mai răstit, nu i-a plăcut tonalitatea mea și m-am trezit într-o serie de pumni și picioare. Atât de tare m-a lovit cu pumnii și picioarele încât mi-a rupt blugii pe care-i aveam pe mine. A venit, mi-a dat o palmă, m-a dat cu capul de pat, și mi-a umflat ochiul. Chiar de ziua mea, am petrecut-o frumos, cu ochiul umflat”, a mai povestit Loredana cu ani în urmă.

Loredana Chivu, traumatizată de incendiarea mașinii

”Nu doresc nimănui să treacă prin șocul pe care l-am avut eu când îmi vedeam mașina arzând. Știu că voi fi despăgubită, aveam asigurare, dar asta nu înseamnă că trebuie să iert. Am fost victima unei întâmplări scoase parcă din filmele cu mafioți, iar explicațiile persoanei care a făcut asta nu mă ajută cu nimic. Normal, o să fie și un proces civil, pe lângă cel penal, probabil că și asiguratorii se vor îndrepta împotriva ei... Dar, da, vreau să facă pușcărie pentru ceea ce a făcut, a fost unul dintrecele mai șocante momente ale vieții mele, și astea nu au fost puține”, ne-a spus, în exclusivitate, Loredana Chivu. Incidentul ar fi avut loc săptămâna trecută, joi noaptea, în momentul în care fratele Loredanei Chivu se afla la o tânără din Focșani, împreună cu un prieten. Așa-zisa amantă ar mai fi vorbit cu un bărbat, care a aflat ulterior de fratele blondinei și, exact în noaptea în care avea să ia foc autoturismul, acesta i-ar fi trimis un mesaj ironic, prin care l-a și amenințat pe fratele Loredanei. Ulterior, mai exact la câteva ore după ce a primit mesajul amenințător, Mercedesul divei Loredana Chivu a fost cuprins de flăcări.