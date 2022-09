Vica Blochina nu vrea să-și vadă fiul fotbalist! Ce planuri are blondina pentru Edan

In articol:

Vica Blochina este mămica mândră a unui băiețel, Edan pe numele lui, care a rezultat din relația pe care fosta balerină a avut-o cu antrenorul Victor Pițurcă. De-a lungul timpului, Vica a trecut prin multe greutăți, însă aceasta a reușit să depășească cu brio toate încercările vieții.

Fosta balerină se mândrește tare mult cu fiul ei, Edan, iar recent, aceasta a vorbit despre meseria pe care și-ar dori să o urmeze băiatul ei în viitor. Vica Blochina a spus că ar vrea ca Edan să aibă o carieră în medicină și să se specializeze pe chirurgia estetică.

„Edan face 15 ani, acum a crescut! E mai înalt ca mine! Nu vreau să se facă fotbalist, doctor estetician vreau. Toate prietenele mele i-au zis: să ne faci păpușă din mătușă”, a declarat Vica Blochina, pentru Click.ro.

Vica Blochina și Edan

Ce relație are Vica Blochina cu fiul ei

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV, Vica Blochina a vorbit despre relația pe care o are cu fiul ei adolescent, Edan. Fosta balerină a spus că se înțelege bine cu băiatul său, dar și legătura dintre adolescent și tatăl lui, Victor Pițurcă, este în prezent una pe cât se

poate de bună.

"El are o vârstă de adolescent, dar mie mi se pare ca e încă un adolescent. Îmi pare așa rău că îi zic ce să facă si el îmi spune că el este adult. E foarte grea vârsta acum. Este foarte important că îl are pe tatăl lui, cât și pe mine. Ei sunt bărbați, înțeleg altfel lucrurile.(...) Niciodată nu i-am impus să nu meargă la tatăl lui și uneori m-am gândit că el ar vrea să stea cu el. În iarnă când am plecat o lună din țară, în vacanță și i-am zis să vină cu mine, m-a refuzat, a zis ca merge la tatăl lui.", a declarat Vica Blochina, pentru un post TV.

Victor Pițurcă și Edan