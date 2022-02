Vica Blochina, lacrimi de durere. Cel mai greu moment pentru blondină: "Când o să-mi iei viața, că vreau să mor!"

In articol:

Vica Blochina se numără printre cele mai sexy vedete de la noi din țară. Nu mai este la prima tinerețe, însă, chiar și așa, întoarce toate privirile. Cu toate că este foarte frumoasă, vedeta nu a avut o viață tocmai ușoară. S-a iubit cu Victor Pițurcă vreme de 16 ani, iar din relația lor a rezultat un copil minunat.

Vica Blochina încă este urmărită de amintrile dureroase din trecut. De fiecare dată a vorbit sincer în fața fanilor ei și și-a deschis sufletul chiar dacă a abordat subiecte care i-au adus foare multă suferință de-a lungul timpului. În cadrul unei noi ediții a emisiunii online „Fiță cu Adiță” care va apărea vineri, 4 februarie, la ora 19.00, pe YouTube, Vica va vorbi despre una dintre cele mai sumbre perioade din viața ei, atunci când tot ceea ce își dorea era să moară.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

„Mă trezeam și plângeam. Crede-mă, te rog, nu te mint, chiar mă trezeam în fiecare zi, plângeam și mă gândeam când o să-mi iei viața că vreau să mor, vreau să mor, vreau să mor, a fost zi de zi lucrul ăsta”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina nu se sfiește să povestească întregii țări despre cele mai grele momente din viața sa, chiar dacă acele momente au lăsat răni adânci în sufletul blondinei.

Vica Blochina, mari probleme cu banii când era însărcinată

Vica Blochina are un băiețel care acum este un adolescent în toată firea, micuțul având vârsta de 14 ani. A fost nevoită să treacă prin clipe extrem de grele chiar și atunci când era însărcinată.

Tatăl copilului nu a dorit să-i ofere niciun ajutor și chiar a acceptat foarte târziu și-a recunoscut copilul pe care îl are cu Vica Blochina.

Blondina a fost nevoită să vândă tot ce avea pentru a putea naște și pentru a se putea întreține ulterior.

"Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot!

Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum", a spus Vica Blochina într-un interviu mai vechi.

