Fostul iubit al Antoniei, surprins în timp ce își atinge iubita

Fostul soț al Antoniei a ieșit să se bucure de zilele însorite alături de noua lui iubită, Ramona. Ei n-au fost singuri, fiind acompaniați și de ceilalți membri ai familiei.

La un moment dat, rămași singurei, Vicenzo a fost surprins în timp ce își strecoară mâna în pantalonii iubitei lui. Micile atingeri au durat câteva secunde, după care mâna lui Vicenzo a rămas pe talia Ramonei, potrivit Spynews.ro.

Vicenzo Castellano, declaratii SOCANTE despre Antonia: "Este o femeie perfecta" Oare ce va spune Alex Velea?

Vicenzo Castellano si Antonia au avut o frumoasa relatie din care a rezultat Maya, fiica lor. Acum frumoasa canatareata se iubeste cu Alex Velea, alaturi de care are doi copii, pe Akim si Dominic.

Dupa despartirea de Vicenzo Castellano, Antonia si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Velea, alaturi de care are doi copii. Italianul nu o vorbeste de rau pe fosta lui, ba mai mult, acesta o considera femeia perfecta. Intrebat insa daca isi mai doreste o relatie cu ea, fostul Antoniei a dat un raspuns negativ.



"Nu! Aşa ceva este exclus. Am iubit-o, şi acum mai ţin la ea, dar nu. Este adevărat că Antonia este o femeie perfectă. Este foarte frumoasă şi, în plus, este mama copilului meu şi aşa va rămâne pentru totdeauna. Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă. Nu a avut o copilărie fericită", a declarat fostul soț al artistei.