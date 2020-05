In articol:

În urmă cu câțiva ani, conflictul dintre Victor Pițurcă și Adrian Mutu a ținut capul de afiș al ziarelor din România. La vremea respectivă, ”Briliantul” i-a adus fostului selecționer o serie de acuze, inițial, pe plan sportiv, încercând să arate lumii o latură negativă a antrenorului, întrucât, el nu mai avea loc la lot!

Acuzele fostului mare jucător nu s-au oprit aici, dimpotrivă, Mutu a mai apăsat un pic pe accelerator. ”Întreține o atmosfera dictatorială, așa. Le ia laptopurile, telefoanele la băieți. Suntem în 2013, unii mai au familii, nu poți să faci așa ceva, nu suntem în comunism. Dacă eu nu spun adevărul văd că nu îl spune nimeni. Vorbesc eu și o să îmi sară toată lumea în cap, dar pe mine nu mă interesează. Eu spun ceea ce gândesc și am conștiința împăcată”, a comentat Adi în urmă cu șapte ani.

Culmea, reproșurile fostului decar nu s-au rezumat doar la fotbal, ci în discuție a fost adusă atunci și o...femeie celebră. ”Povestea legată de Vica este veche, de când aveam vreo 20 de ani. O cunosc, dar nu suntem prieteni. Ne salutăm când ne vedem în oraş, la restaurant, dar nu cred că selecţionerul îmi poartă pică din cauza unui episod petrecut atunci când aveam 20 de ani. Eu eram la coafor, mă tundeam la Lido şi am întrebat-o pe Vica: «Ce faci diseară?». Atunci Gigi Becali mi-a zis că este cu Piţurcă. Ulterior, m-a sunat Piţurcă şi mi-a spus că este cu ea... Eram puşti atunci, dar am înţeles şi nu am insistat", a spus Adi Mutu la Antena Stars.

La vremea respectivă, fostul antrenor nu a ripostat, ci a preferat să meargă pe calea discreției, așa cum a făcut-o dintotdeauna. Acum însă, situația s-a schimbat, dar și apele s-au limpezit!

Victor Piţurcă a vorbit despre scandalurile avute cu Adrian Mutu la Națională, unele destul de dese. Selecţioner al României în trei rânduri, el a declarat că, indiferent ce spunea Mutu, nu avea cum să se supere pe el. ”Avea răutăţi fiindcă nu juca, el ajunsese la un moment dat să fie supraponderal, aveam tot timpul discuţii cu el, ştia că dacă nu face ce îi spun eu, indiferent cine era, nu juca, în sensul ăsta a fost foarte supărat pe mine şi atunci a început să arunce cu nişte chestii din astea care nu i-au făcut cinste, pe urmă şi-a dat seama”, a spus Piţurcă la Telekom Sport. „Pe urmă am stat de vorbă cu el, a recunoscut, e jucătorul meu, am avut atâtea lupte cu el, şi le-am câştigat, aşa că am trecut peste chestiile astea, mă iau eu după Adrian când e el supărat... Păi ţin minte că l-am trimis o dată acasă din Statele Unite parcă, şi nu ştiu cine mi-a spus, Iovan, că i-a zis «lasă că vă schimb eu pe voi!». Ce, eu mă supăram pe Mutu, ce spune Mutu, nu... Eu îi cunosc caracterul lui, ştiam că vorbeşte mult, dar în general era un băiat bun, nu aveam treabă cu el”, a completat antrenorul.